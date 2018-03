Einladung: "Steiermärker in Wien" laden zur Programmpräsentation des Steirerballs 2014

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 20. November 2013, wird das abwechslungsreiche Programm des Steirerballs, der am 10. Jänner 2014 wieder in der Wiener Hofburg stattfindet, vorgestellt. Ebenso wird die mit Spannung erwartete Mitternachtseinlage vom Obmann des Vereins der Steiermärker in Wien, Mag. Andreas Zakostelsky, und seinem Team präsentiert.

Auch ein eigens für den Verein der Steiermärker in Wien angefertigter steirischer Gehrock, die "Steirerball-Edition", wird vom Steirischen Heimatwerk präsentiert.

Wir laden Sie herzlich zu einem steirisch-wienerischen "Get Together" mit original steirischer Musi und Tanzpaaren in Tracht in den stilvollen Räumlichkeiten von KAPO und der Neuen Wiener Werkstätte ein. Genießen Sie nach dem Erkunden des eleganten Schauraums eine steirische Kernöleierspeis und Maroni.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steiermärker in Wien

Robert Prasch, Geschäftsführer KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.

Einladung: "Steiermärker in Wien" laden zur Programmpräsentation des

Steirerballs 2014



Datum: 20.11.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

KAPO und Neue Wiener Werkstätte, Schauraum Wien

Theresiengasse 6, 1189 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

3, Beatrixgasse 32/7/4

Tel. 01-712 12 00

info @ foggensteiner.at