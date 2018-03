Kirchen in Österreich verstärken soziales Engagement

Zehn Jahre nach Ökumenischem Sozialwort startet Projekt "Sozialwort 10+"

Wien, 15.11.13 (KAP) Die Kirchen in Österreich wollen ihr soziales Engagement verstärken und sich selbst, die Zivilgesellschaft und auch die Politik in die Pflicht nehmen. Zehn Jahre nach Veröffentlichung des "Ökumenischen Sozialworts" soll nun das Projekt "Sozialwort 10+" gestartet werden. Ein breiter und bis zum 1. Adventsonntag 2014 dauernder Prozess der "Re-lecture" des Sozialworts im Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen soll dafür die Grundlage bilden, erklärte Bischofsvikar Nicolae Dura, Vorsitzender des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker wies auf einige zentrale soziale Herausforderungen hin, die den Kirchen besonders am Herzen liegen. So würden sich die Kirchen etwa mit vielen weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft für eine grundlegende Überarbeitung der österreichischen Asyl- und Fremdengesetze einsetzen. Gut integrierte Personen dürften nicht abgeschoben, Familien nicht zerrissen und humanitäre Umstände müssten berücksichtigt werden.

Bünker forderte zudem verstärkte Maßnahmen gegen Kinder- und Jugendarmut, eine Bildungsreform, die diesen Namen auch verdient sowie mehr Initiativen zur sozialen Begleitung von Kindern und Jugendlichen. Es brauche auch mehr Geld für die Betreuung alter und pflegebedürftiger Menschen, bessere Berufsaussichten für Menschen im Pflegebereich sowie mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Und: Österreich müsse endlich seiner Verpflichtung nachkommen, 0,7 Prozent des Bruttonationalprodukts für Entwicklungshilfe und damit die weltweite Armutsbekämpfung aufzuwenden. Davon sei man nach wie vor meilenweit entfernt.

Die offizielle Startveranstaltung zum Prozess "Sozialwort 10+" findet am Donnerstag, 28. November, in der Wiener Donaucity-Kirche (Donaucitystr. 2, 1220) statt.

