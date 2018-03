Rechnungshofberichte - Stronach/Theuermann: Stellungnahme zu VP-Hueter

Kontrollausschussvorsitzende mahnt zu "neuem Stil" und weist unhaltbare Angriffe entschieden zurück

Klagenfurt (OTS/OTS/TSFK TF) - "Höchst irritiert" zeigt sich Isabella Theuermann, Kontrollausschussobfrau im Kärntner Landtag, über die heute formulierten Angriffe des VP-Klubobmannes Ferdinand Hueter:

"Das Team Stronach hätte bereits in dieser Woche sehr gerne wieder eine weitere Kontrollausschusssitzung einberufen, doch leider verhinderte die Abwesenheit des gesamten SPÖ-Klubs eine Sitzung. Auch in der kommenden Woche ist aufgrund einer weiteren "Klub-Abstinenz" und der Landtagssitzung kein Kontrollausschuss möglich", erklärt Theuermann, die auch klar darauf hinweist, dass die Tagesordnung für die nächste Sitzung bereits im Landtagsamt liegt und diese am 28. November stattfinden wird.

Die Aussage betreffend einer "Missachtung des Landesrechnungshofes" weist Theuermann in vollster Entschiedenheit zurück: "Das genaue Gegenteil von Hueters Aussage ist der Fall: Die Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss mit mir als Vorsitzende und dem Rechnungshof ist so eng und produktiv wie nie zuvor. Es gibt regelmäßige Abstimmungsgespräche und eine positive Kooperation. Die Tagesordnungen der Kontrollausschusssitzungen sind zudem mit sehr viel Inhalt gefüllt!"

Theuermann wünscht sich abschließend von Herrn Hueter, dass dieser vor dem Versenden von solchen unverständlichen OTS-Meldungen vielleicht den direkten Kontakt im Landtag, im Sinne des "neuen Stils", sucht und sich auch über die wahren Begebenheiten Auskünfte, durchaus auch koalitionsintern, holt.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at