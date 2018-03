ATV verlangt Ergänzung der VÖP-Agenda für 2014

Österreichisches Fernsehen auf allen Plattformen für alle möglich machen

Wien (OTS) - "Grundsätzlich begrüßen wir die Agenda des Verbands der Österreichischen Privatsender (VÖP) für das Jahr 2014 sehr", so ATV-Senderchef Martin Gastinger in einer ersten Reaktion auf die kürzlich präsentierten Ziele des VÖP für das nächste Jahr. "Gerade die Erhöhung der Privatrundfunkförderung auf 30 Millionen ist auch uns ein immens wichtiges Thema", so Gastinger weiter.

Als "äußerst schmerzlich" bezeichnet der ATV-Chef aber den Umstand, dass die Ziele für 2014 nicht einen Halbsatz des für Österreichs Privatsender derzeit allerdringlichsten Themas enthalten und verlangt daher dessen Ergänzung: "Der VÖP muss seine Agenda 2014 dringend um die Forderung nach einer Plattform neutralen must-carry Bestimmung ergänzen", so Gastinger. "Wir produzieren täglich österreichisches Programm auf höchstem Niveau und erwarten uns hier von der Politik auch entsprechende Unterstützung. Diese muss der VÖP aber als Interessensvertretung auch klar einfordern", ist der ATV-Chef überzeugt.

"Als Österreichs Privatsender Nummer 1 fordern wir hier die Verantwortung des VÖP klar ein", so Martin Gastinger weiter. Das täglich immer größer werdende Angebot an Fernsehkanälen und Übertragungsplattformen ist für das Publikum kaum mehr überschaubar. "Umso wichtiger ist es, dass dem Fernsehpublikum tatsächlich die Möglichkeit geboten wird, auf allen Plattformen - also "Plattform neutral" - gerade jene österreichischen Sender empfangen zu können, die echtes österreichisches Programm produzieren."

Die echten österreichischen Privatsender übernehmen vermehrt die Erfüllung des eigentlich vom ORF wahrzunehmenden "öffentlich-rechtlichen Auftrags". Daher fordert ATV eine entsprechende Plattform-neutrale gesetzliche Bestimmung, die die Anbieter von Verbreitungsplattformen verpflichtet, österreichische Programme zu verbreiten und auch dem Zuseher die Möglichkeit zu geben, diese Programme innerhalb des Angebots ohne großen Aufwand auf den vorderen Programmplätzen zu finden. "Bei dieser Forderung muss uns der VÖP unterstützen, daher erwarte ich mir eine umgehende Ergänzung der Agenda für 2014" , so Gastinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Christoph Brunmayr, Pressereferent

Tel.: +43-(0)1-21364 - 751

mailto: christoph.brunmayr @ atv.at

www.atv.at