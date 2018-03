"Hohes Haus" über Steuerstruktur und Raubkunst

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 17. November 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Steuererklärung

Der Befund liegt auf dem Tisch: In Österreich ist die Besteuerung der Arbeit zu hoch, die der Vermögen vergleichsweise niedrig, mit vielen Steuervorteilen auf der einen und Benachteiligungen auf der anderen Seite. Experten fordern daher seit Langem eine Reform der Steuerstruktur, die soziale und ökologische Aspekte besonders berücksichtigt. Michael Klonfar stellt die Frage, ob nicht gerade vor dem Hintergrund der "strukturellen Budgetlöcher" intensiv über eine solche große Steuerstrukturreform nachgedacht werden sollte.

Raubkunst

Die Deutschen haben ihre Sammlung Gurlitt, aber was hat Österreich? Auch hierzulande befinden sich noch zahlreiche Kunstwerke, die in der NS-Zeit ihren einstigen Besitzern geraubt wurden, in privaten Sammlungen. Und wie in Deutschland gibt es auch hierzulande keine Handhabe, dass die Bilder den ehemaligen Eigentümern oder deren Nachkommen zurückgegeben werden müssen. Das Restitutionsgesetz bezieht sich nur auf Sammlungen des Bundes, private Sammlungen sind davon nicht betroffen. Das heißt, auch Bilder, die nachgewiesener Maßen während der NS-Zeit entzogen wurden, sind heute legal im Besitz derer, die sie damals geraubt haben - oder eben ihrer Erben. Ein mit Gesetzen unlösbares Dilemma? Dagmar Wohlfahrt berichtet.

Im Studio dazu: Univ.-Prof. Dr. Alfred Noll, Experte für Kunst-Restitutionsrecht.

Zuverdienst

Josef Cap ist nach zwölf Jahren Tätigkeit als SPÖ-Klubobmann in die zweite Reihe gerückt. Er bleibt stellvertretender Klubobmann und wird geschäftsführender Präsident des Karl-Renner-Instituts, der politischen Akademie der SPÖ. Das Honorar dafür beträgt rund 6.000 Euro. Zusammen mit dem Gehalt eines einfachen Abgeordneten von mehr als 8.000 Euro wird Josef Cap also auch in Zukunft etwa 14.000 Euro brutto monatlich - wie vorher als Klubobmann - verdienen. Innerparteilich sorgt dieser Zuverdienst für Aufregung. Claus Bruckmann hat sich umgehört und im Archiv nachgesehen, wie Josef Cap früher gegen Politikerprivilegien und Doppelverdiener argumentiert hat.

Europarat

Mitte November übernimmt Österreich den Vorsitz im Europarat. Im Zentrum stehen dabei der Kampf gegen Menschenhandel und die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Doch welche Aufgaben und wie viel Macht hat der Europarat heute? Simone Stribl mit einem Überblick.

