FP-Mahdalik: Was macht die Mobilitätsagentur eigentlich mit 8,9 Mio. Euro?

Verbleib der Steuergelder großteils unklar

Wien (OTS) - "Unverschämte 8,9 Mio. Euro bekommt die rot-grüne Mobilitätsagentur bis zum Jahr 2015, das unbemerkt an der Bevölkerung vorbeigegangene "Radjahr 2013" wurde mit zusätzlichen 4,5 Mio. Euro aus dem Steuertopf gefördert. "Wo war die bisher die Leistung von Blum, Jens & Co.?", fragt sich nicht nur FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Nur Posten und Pöstchen für grüne Parteigänger zu kreieren und frisierte Zahlen zum Radverkehr in Wien zu publizieren, ist nämlich nicht abendfüllend.

Alleine für die Agenden der grünen Fußgängerbauftragten wurden von SPÖ und Grünen satte 1,9 Mio. Euro genehmigt. Bis auf das Gefasel von sog. Fußgänger-Highways hat man aus dieser Ecke noch nicht viel gehört. Der jüngst und vielleicht auch schon vorher mit völlig falschen Zahlen um sich schmeißende Radfahrbeauftragte sperrt das "Fahrradhaus" so ca. die Hälfte des Jahres zu und hat auch zum Thema "Radfahren in der FUZO Mahü" überraschend wenig zu sagen.

Was genau also mit den 8,9 Mio. Euro aus der Stadtkassa passiert, ist unklar. Werden etwa nur Freunderln mit Phantom-Jobs und nahestehende Firmen mit lukrativen Aufträgen versorgt? "Der Steuerzahler hat ein Recht auf lückenlose Information, darum wird die FPÖ hier auch das Kontrollamt einschalten", so Mahdalik. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747