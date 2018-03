ORF-"Pressestunde" mit Michael Häupl, Wiener Bürgermeister und stv. SPÖ-Bundesparteivorsitzender

Wien (OTS) - Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl ist am Sonntag, dem 17. November 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu Gast in der ORF-"Pressestunde".

Mehr als 24 Milliarden Euro fehlen im Bundesbudget. Die Regierungsverhandelnden von SPÖ und ÖVP kündigen daher eisernes Sparen an. Unter anderem bei den Familien, bei den Beamten, aber auch bei den Ländern. Diese sollen beim nächsten Finanzausgleich auf fünf Milliarden Euro verzichten. Das steht im Gegensatz zu den Vorschlägen, die die Landeshauptleute diese Woche bei ihrer Konferenz in Wien präsentiert haben. Mehr Mitsprache und mehr Geld stehen ganz oben auf der Liste. Was sagt der amtierende Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, zu den laufenden Regierungsverhandlungen? Wie beurteilt er die aktuelle Budgetsituation? Wie schätzt er die Chancen auf einen Fortbestand der großen Koalition ein? Die Nationalratswahl bescherte der SPÖ das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte - was sagt der Vizeparteichef zur Performance seiner Partei? Und wie geht es ihm als Wiener Bürgermeister mit seinem Koalitionspartner, den Grünen? Die Fragen stellen Eva Weissenberger, "Kleine Zeitung", und Wolfgang Geier, ORF.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

