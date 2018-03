Grüne Wien/Werner-Lobo begrüßt Entscheidung zu Bertha Löwi Weg

Wien (OTS) - Klaus Werner-Lobo, Kultursprecher der Grünen Wien, freut sich über die heutige Entscheidung des Stadtrates Mailath-Pokorny, dass in Wien-Alsergrund ein Weg nach Bertha Löwi benannt werden soll. "Ich bedanke mich sehr für seinen persönlichen Einsatz", so Werner-Lobo. Im zuständigen Unterausschuss (in dem die Grünen nicht vertreten sind) hatten SPÖ und FPÖ ursprünglich geschlossen dagegen gestimmt, "es ist deshalb sehr begrüßenswert, dass der Stadtrat das Gremium nun nochmals damit befassen will", so Werner-Lobo.

"Die Grünen Wien sind der Meinung, dass die Benennung nach Bertha Löwi ein wichtiges Zeichen ist, dass auch nicht berühmte Opfer des Nationalsozialismus symbolisch für viele Andere in Erinnerung bleiben und diese Erinnerung einen öffentlichen Raum hat", so Werner-Lobo abschließend.

