Gewerkschaft vida: WKÖ-Schenner kennt seine Branche offenbar nicht

Aussagen zu Mindestlohn im Tourismus für Gewerkschaft völlig unverständlich

Wien (OTS/ÖGB) - Scharfe Kritik an den Aussagen von Hans Schenner in der heutigen Ausgabe der "Salzburger Nachrichten" zum Mindestlohn im Tourismus kommt von der Gewerkschaft vida. "Entweder hat der Branchenobmann in der WKÖ absolut keine Ahnung von seinem Fachgebiet oder er zeichnet ein Bild, dass in keiner Weise der Realität entspricht", zeigt Rudolf Komaromy, Vorsitzender der vida-Bundesfachgruppe Tourismus völliges Unverständnis für Schenners Meinung, es bestehe kein Bedarf, an den Mindestlöhnen im Tourismus etwas zu ändern, weil ohnehin alle mehr verdienen würden.

Zum Thema Überzahlung hält Komaromy fest: "Dass das unserer Erfahrung nach die Ausnahme und nicht die Regel ist. Davon profitiert vielleicht der Manager in einem Spitzenhotel oder der Küchenchef in einem Restaurant, aber sicher nicht der Abwäscher in einem kleinen Café. Auch Hilfskräfte haben das Recht, von ihrem Einkommen leben zu können, denn ohne ihre Arbeit ließe sich kein Betrieb führen."

"Wenn aber ohnehin überall deutlich mehr bezahlt wird, wie Schenner behauptet, dann fragen wir uns, warum bei allen Kollektivvertragsverhandlungen ein höherer Mindestlohn mit dem Argument abgeschmettert wird, dass sich das die Unternehmer nicht leisten können?" so Komaromy weiter. "Warum weigern sich die Arbeitgeber so beharrlich, die Mindestlöhne auch im Kollektivvertrag angemessen anzuheben, während sie gleichzeitig ständig betonen, dass sie ihren MitarbeiterInnen ohnehin wesentlich mehr bezahlen? Diese Argumentation legt schon den Verdacht nahe, dass hier systematisch bei den Kosten für die Sozialversicherung gespart wird."

Was Trinkgeld betrifft stellt die Gewerkschaft vida klar: Trinkgeld kann nicht als fixer Einkommensbestandteil gerechnet werden. Es ist eine freiwillige Leistung des Gastes und nicht des Arbeitgebers, fügt Komaromy hinzu: "Beim Trinkgeld ist der Beschäftigte von vielen äußeren Einflüssen abhängig, und es kommt meist nur Servierpersonal zugute, aber sicher nicht dem Abwäscher, dem Koch oder einer Reinigungskraft." Damit alle Beschäftigten am Monatsanfang wissen, was sie am Monatsende verdienen, setzt sich vida für Festlöhne im Tourismus österreichweit ein. Als positives Beispiel sind hier die Wiener Hotellerie und die Wiener Kaffeehäuser zu nennen, die auf ein modernes Lohnschema umgestiegen sind, bei dem der Mindestlohn ab 1. Jänner 2014 auf 1.400 Euro steigen wird.

vida wird sich auch weiterhin für gute Arbeitsbedingungen und faire Einkommen für alle Beschäftigten im Tourismus einsetzen: "Auch wenn das auf Arbeitgeberseite einigen nicht passen mag, aber angesichts der ständigen Jammerei über Personalmangel, Fachkräftemangel, Branchenflucht und Lehrlingsrückgang wäre auch die WKÖ gut beraten, gemeinsam mit den Sozialpartnern Verbesserungen herbeizuführen anstatt ein völlig realitätsfernes Bild der Branche zu malen!" so Komaromy abschließend.

