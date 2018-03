TÜV AUSTRIA Forum: Prof. Dr. Rudolf Taschner - Zufall und Sicherheit

"Der Zufall ist eine Erfindung des menschlichen Geistes", sagt Rudolf Taschner, Mathematiker und Professor an der Technischen Universität (TU) Wien. Und wie jede Erfindung könne man auch den Zufall dazu verwenden, um Menschen ein Risiko eingehen zu lassen oder um das Risiko zu minimieren.

Techniklastige Unternehmen wie der TÜV AUSTRIA, für die sichere Maschinen und Prozesse oberstes Gebot sind, müssten natürlich danach trachten, den Zufall so weit wie möglich auszuschließen. In diesem Zusammenhang müssten Ingenieure und Maschinenerzeuger versuchen, Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse, die weit weg sind von Null oder Eins, zu vermeiden: "Das ist der Trick. Die Wahrscheinlichkeit möglichst auf 100 Prozent hinauf oder auf Null Prozent hinunter zu bringen."

Obwohl die Zukunft prinzipiell unberechenbar ist, versucht man doch mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung Prognosen zu formulieren. Gewinnerwartung und Risiko werden dadurch quantifiziert, aber nur wenigen ist bewusst, was sie von den dabei erhaltenen Zahlen halten sollen. "Der Zufall lässt sich mathematisch fassen, das Schicksal hingegen nicht; die Verlustgefahr lässt sich in Prozenten bänden, aber mit der Sicherheit, die sich alle wünschen, hat das nur bedingt zu tun", so Prof. Dr. Rudolf Taschner, der ergänzt: "Wir Mathematiker haben das Unendliche gepachtet. Da gibt es unendlich viele Fragen und das ist schön!"

Prof. Dr. Rudolf Taschners neuestes Werk "Die Zahl, die aus der Kälte kam: Wenn Mathematik zum Abenteuer wird" ist im Hanser Fachbuch Verlag erschienen.

