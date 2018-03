Libyen: Privatsektor boomt - gute Zulieferchancen im Konsumgüter-, Pharma- und Baubereich

Wirtschaftsmission der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA um Marktchancen zu eruieren, Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen.

Wien (OTS/PWK801) - 17 österreichische Firmen, davon einige Libyen Neulinge, nehmen an der Wirtschaftsmission Libyen, organisiert von AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und dem AußenwirtschaftsCenter Tripolis, vom 18.-21. November teil. "Die Wirtschaftsmission mit dem Motto "Marktchancen eruieren - Kontakte knüpfen und auffrischen" kommt zu einer kritischen Zeit. Viele Weichen für die Zukunft werden jetzt gestellt. Daher ist es wichtig seinen bestehenden Partnern in Libyen zur Seite zu stehen und neue Partner für zukünftige Projekte zu finden", betont Martin Woller, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Tripolis. Am Programm stehen B2B Termine und Netzwerkveranstaltungen.

Mit vollem Elan aus 2012 startete Libyen in das laufende Jahr. Seither mussten jedoch einige Rückschläge verkraftet werden, welche zu einer Abflachung der positiven Grundstimmung zu Jahresbeginn führten. Libyens Staatshaushalt ist auf Petrodollars angewiesen. Die großen geplanten und begonnen Infrastrukturprojekte stehen seit der Revolution nach wie vor still. Der Privatsektor boomt jedoch, nicht zuletzt aufgrund des immensen Nachholbedarfs der Bevölkerung. Die Nachfrage in nahezu allen Bereichen ist groß.

Österreichische Waren sind beliebt und genießen einen guten Ruf in Libyen. 2013 könnte es zu einem Exportrekord kommen. Von Jänner bis August 2013 wurden bereits Waren im Wert von EUR 83,7 Millionen (+66 %) nach Libyen exportiert. Wenn dieser Wert auch die letzten vier Monate gehalten werden kann, so kann das bisherige Rekordjahr 2010 (EUR 124 Mio.) überflügelt werden. Der Wiederanstieg der Exporte ist zu einem großen Teil auf Nachholbedarf im Konsumgüter- (Getränke, Schmelzkäse, Waffeln) und Pharmasektor zurückzuführen. Die beiden Sektoren zusammen machen mehr als 50% der österreichischen Ausfuhren nach Libyen aus. Aber auch der boomende Hausbau von Privaten hat zu gestiegenen Importen von Bauzubehör geführt. Ein starkes Wachstum verzeichnete 2013 auch der Bereich Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, was vor allem auf Großlieferungen für Häfen zurückzuführen ist. Einen merklichen Anteil an den Exporten haben außerdem verschiedene chemische Erzeugnisse und Schnittholz. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Außenwirtschaftscenter Tripolis

Mag.(FH) Martin Woller

Telefon:+218 21 333 51 76, 333 51 77, 333 04 1

Fax:+218 21 333 73 22

E-Mail: tripolis @ wko.at