PVÖ-Glatz: Inflation sinkt - aber nicht für Österreichs PensionistInnen

Pensionistenpreisindex erneut deutlich über VPI - Preise für Lebensmittel und täglichen Einkauf stark angestiegen - Österreich-Aufschlag verschlimmert Lage

Wien (OTS/SK) - "Auch wenn die Inflation mit 1,4 Prozent aktuell auf dem niedrigsten Wert seit Februar 2010 liegt, so sind die Preise für Österreichs PensionistInnen erneut mit 1,8 Prozent deutlich gestiegen. Auch die Preise für Lebensmittel (+3,4 Prozent) und der tägliche Einkauf (+3,8 Prozent) sind wieder teurer geworden. Das traurige Muster bleibt also ungebrochen: PensionistInnen, Familien und sozial Schwächere leiden besonders stark unter der Teuerung", kritisiert Dr. Harald Glatz, Konsumentenschutzexperte des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ) und betont: "Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel sind die stärksten Preistreiber und gleichzeitig die größte Belastung für ältere Menschen. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf!" ****

Mit 1,4 Prozent ist die Teuerung in Österreich erneut deutlich stärker als in Deutschland (+1,2 Prozent) gestiegen. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum die gleichen Produkte in Österreich bis zu doppelt so teuer sind wie in Deutschland. Es braucht daher dringend Maßnahmen gegen diesen skandalösen 'Österreich-Aufschlag'", betont Glatz.

Der Pensionistenverband Österreichs fordert daher stärkere Kontrollen, ein Wettbewerbsmonitoring und harte Strafen für Preissünder und Preisabsprachen, so Glatz, der abschließend betont:

"Wir brauchen außerdem eine Stärkung der Konsumentenrechte. Es ist höchst an der Zeit, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, damit KonsumentInnen nach illegalen Preisabsprachen Schadensersatzansprüche stellen können. Dies hätte eine enorm abschreckende Wirkung auf Preissünder und wäre ein großer Schritt zu mehr Gerechtigkeit für Österreichs KonsumentInnen". (Schluss) sc/mp

