Kadenbach: Agrarförderpläne sind Rückschritt bei der Artenvielfalt

SPÖ-Europaabgeordnete gegen Pläne des ÖVP-Landwirtschaftsministers: "Bedroht Blumenwiesen in Österreich"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, sieht in den Agrarförderplänen von ÖVP-Landwirtschaftsminister Berlakovich einen "Rückschritt bei der Biodiversität". "Die Europäische Union verfolgt das Ziel einer Ökologisierung, wir arbeiten daran, die Artenvielfalt zu erhalten und schreiben das auch in den Förderregeln für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) fest. Leider nicht immer so weitgehend, wie ich mir das als Sozialdemokratin vorstellen würde. Dass jetzt allerdings der österreichische Landwirtschaftsminister bewusst einen Rückschritt plant, sehe ich als große Gefahr auch für den Tourismus in Österreich", sagt Kadenbach am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Konkret sieht die österreichische Umsetzung der EU-Regelungen im ÖVP-Landwirtschaftsministerium vor, dass Almen, Hutweiden und einmähdige Wiesen nur noch 25 Prozent der Flächenprämien bekommen sollen. Kadenbach: "Wir wollen hier weiter volle 100 Prozent, so wie bisher. Mehr als 50 verschiedene Blumenarten befinden sich auf einer typischen Wiese. Wir müssen uns diese Natur erhalten!" Fast 40 Prozent aus dem EU-Budget fließen in die Landwirtschaft und es sei nicht angebracht, ausgerechnet bei einer ökologischen Landwirtschaft zu sparen. "Unsere sozialdemokratischen Sparpläne hätten bei der Agrarindustrie angesetzt und nicht bei der Blumenwiese", so Kadenbach. (Schluss) bj/mp

