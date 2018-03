Transparente Gemeindefinanzen auf www.offenerhaushalt.praxisplaner.at

Wien (OTS) - Das KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung bietet, in Zusammenarbeit mit Bank Austria, Österreichischem Städtebund und Österreichischem Gemeindebund, ein neues Service. Unter www.offenerhaushalt.praxisplaner.at können die Gemeindefinanzen aller österreichischen Gemeinden ab sofort und auf Knopfdruck übersichtlich präsentiert werden.

Die österreichischen Gemeinden erhalten mit der Plattform www.offenerhaushalt.praxisplaner.at einen guten Überblick über ihre Gemeindefinanzen und können diese auch im Internet verfügbar machen -ganz im Sinne einer transparenten Haushaltsführung. Rund 50 Gemeinden haben bereits ihre Daten freigegeben und etwa 500 Gemeinden nutzen dieses Instrument für interne Zwecke. Da die BürgermeisterInnen selbst die Möglichkeit haben, eine Freischaltung durchzuführen, kommen laufend neue Gemeinden dazu.

Offener Haushalt statt Buch mit sieben Siegeln

Ein Rechnungsabschluss einer Gemeinde erscheint der breiten Öffentlichkeit, die keine besondere finanzwissenschaftliche Kenntnis besitzt, zumeist unverständlich. Das Interesse wächst, zu erfahren wie die Gemeinde Steuergelder einsetzt. Durch die Plattform www.offenerhaushalt.praxisplaner.at werden komplexe Daten der Städte und Gemeinden offen und in wiederverwendbaren Datenformaten zugänglich gemacht. So können Informationen ausgewertet, visualisiert und zu anderen in Verhältnis gesetzt werden. Die Plattform will nicht interpretieren, sondern stellt komplexe Zahlenreihen in einer anschaulichen Form dar. "Als Forschungsinstitut sind wir sehr froh, Instrumente zu entwickeln, die unmittelbar nutzbringend in der Praxis angewandt werden. Dieses Visualisierungs-Tool ist für die Nutzerinnen und Nutzer einfach zu handhaben und trägt zur Transparenz bei.", so Peter Biwald, Geschäftsführer des KDZ.

Die Bank Austria unterstützt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Öffentliche Hand

Mit einem Transaktionsvolumen von zwölf Milliarden Euro, Finanzierungen in Höhe von acht Milliarden Euro sowie rund 3.000 Kundinnen und Kunden ist die Bank Austria heute der unangefochtene Marktführer in diesem Segment. "Als strategischer Finanzpartner der Kommunen stellen wir der Öffentlichen Hand gemeinsam mit dem KDZ, dem Österreichischen Städte- und Gemeindebund seit Jahren kostenlose Analysetools zur Verfügung. Mit der neuen Webplattform 'Offener Haushalt' bieten wir den Kommunen ein kostenloses, hocheffizientes Steuerungscockpit, mit dem sie ihre Finanzdaten transparent auf Knopfdruck veröffentlichen und so einen Blindflug bei der öffentlichen Darstellung der Gemeinde- und Städtefinanzen vermeiden können", fasst Helmut Bernkopf, Bank Austria Vorstand für Privat- und Firmenkunden zusammen.

Folgende Services stehen auf

www.offenerhaushalt.praxisplaner.at zur Verfügung

Interaktive Darstellung der Gemeindefinanzen

Visualisierung der Rechnungsabschlüsse 2001-2012 inklusive Daten als Tabelle

Visualisierung der korrespondierenden Querschnittsrechnung (laufende Gebarung, Investitionen, Rücklagen und Verschuldung)

Visualisierung bis auf die Ebene einzelnen Leistungsbereiche

Detailansicht mit der Entwicklung über fünf Jahre, auf allen Ebenen

Gesamt- und Pro-Kopf-Darstellung

Darstellung "Wohin fließt der Steuereuro?", basierend auf 1.000 EUR bezahlter Steuern.

Alle Visualisierungen sind interaktiv (anklick- und navigierbar)

Mit der Plattform www.offenerhaushalt.praxisplaner.at steht sowohl den BürgermeisterInnen, Gemeindebediensteten und politischen MandatarInnen, als auch der allgemeinen Öffentlichkeit ein Werkzeug zur Verfügung, das eine übersichtliche und interaktive Darstellung der Gemeindefinanzen ermöglicht.

Anmeldung offenerhaushalt@kdz.or.at

Über das KDZ

Das KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung ist Kompetenzzentrum und Wissensplattform für Public Management/Governance, Finanzwirtschaft und Stadtwirtschaft. Als gemeinnütziger Verein steht das KDZ für die Modernisierung des öffentlichen Sektors und bietet der öffentlichen Verwaltung Forschung, Beratung und Weiterbildung an. Das KDZ handelt ganzheitlich und interdisziplinär, die Sichtweise umfasst Städte und Gemeinden, Länder, Bund und die Europäische Ebene. Der Verein umfasst 195 fördernde Mitglieder aus allen Gebietskörperschaftsebenen und wurde 1969 gegründet.

