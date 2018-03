ORF III am Wochenende: "zeit.geschichte"-Samstag mit u. a. Hugo Portisch und JFK, ein Sonntag für Benjamin Britten

Außerdem: ORF-Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary in den ORF-III-"Berggesprächen"

Wien (OTS) - International zeigt sich der "zeit.geschichte"-Samstag in ORF III am 16. November 2013, wenn Österreich, die USA und der Nahe Osten aufeinandertreffen. Im Vorabend ist ORF-Nahostkorrespondent Karim El-Gawhary zu Gast in den "Berggesprächen" (18.05 Uhr), im Hauptabend erzählt Hugo Portisch in "Österreich II" (20.15 Uhr) vom Wettlauf der Alliierten um die österreichischen Besatzungszonen und im Anschluss widmet sich der erste Teil der Doku-Trilogie "JFK - Hintergründe einer Präsidentschaft" (21.40 Uhr) dem 35. US-Präsidenten John F. Kennedy, dessen Tod durch ein Attentat sich am 22. November zum 50. Mal jährt. Der ORF erinnert daran mit einem umfassenden Programmschwerpunkt in allen seinen Medien. Am Sonntag, dem 17. November, widmet "Erlebnis Bühne" einem anderen Großen dieser Zeit einen ganzen Themenabend, präsentiert von Barbara Rett: Zum 100. Geburtstag des englischen Komponisten Benjamin Britten - ebenfalls am 22. November - zeigt ORF III das heuer bei den Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" (20.15 Uhr), gefolgt von dem Porträt "Benjamin Britten -Dokumentation eines Lebens" (21.55 Uhr) und der Oper "Peter Grimes" (23.45 Uhr). Zum Auftakt steht bereits im Vorabend das Doku-Drama "Benjamin Britten - Peace and Conflict" (18.25 Uhr) auf dem Programm.

Samstag, 16. November: Zeitgeschichte im Fokus

Normalerweise sieht man ihn in der "ZiB", doch am Samstag, dem 16. November, ist ORF-Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary um 18.05 Uhr in der ORF-III-Sendung "Berggespräche" zu Gast. Mit Moderatorin Nina Saurugg spricht er am Hintertuxer Gletscher darüber, was ihm bei der Berichterstattung besonders wichtig ist und wie er versucht, den Menschen in den Krisenregionen ein Gesicht und eine Stimme zu geben.

Hugo Portisch führt sein Publikum um 20.15 Uhr in der fünften Folge von "Österreich II", "Wettlauf der Armeen", in die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges, als jede alliierte Macht danach strebte, sich ihren Part vom österreichischen Kuchen zu sichern. Um die Wette laufen Briten und Sowjets bei der Besetzung der Steiermark; in Kärnten sind es die Jugoslawen, die den Briten zuvorkommen wollen; im Westen versuchen die Franzosen noch vor den Amerikanern in Vorarlberg und Tirol da zu sein; in Niederösterreich stoßen Amerikaner und Sowjets aufeinander.

Um 21.40 Uhr startet ORF III mit einem Programmschwerpunkt zum 50. Todestag von John F. Kennedy mit dem ersten Teil des Dokumentationstrilogie "JFK - Hintergründe einer Präsidentschaft". Über drei "zeit.geschichte"-Samstage hinweg beleuchtet diese Reihe das Leben und die Präsidentschaft von JFK, der 1961 als jüngster Präsident ins Weiße Haus einzog. Den zweiten Teil zeigt ORF III am Samstag, dem 23. November, um 21.35 Uhr, den dritten am Samstag, dem 30. November, um 21.45 Uhr.

Sonntag, 17. November: Ein Themenabend zum 100. Geburtstag von Benjamin Britten

Mit Opern wie "Tod in Venedig", "Ein Sommernachtstraum" und "Peter Grimes" hat Benjamin Britten die Opernlandschaft geprägt: Vor genau hundert Jahren, am 22. November, ist der bedeutende englische Komponist geboren. Aus diesem Anlass steht der gesamte, von Barbara Rett präsentierte, "Erlebnis Bühne"-Abend im Zeichen Brittens. Zum Auftakt ist um 18.25 Uhr das Doku-Drama "Benjamin Britten - Peace and Conflict" über die jungen Jahre des Komponisten zu sehen. Den Höhepunkt bildet um 20.15 Uhr das heuer bei den Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem", das ORF 2 zu Allerheiligen ausstrahlte: Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson interpretieren das1962 uraufgeführte monumentale Sakralwerk Brittens, dirigiert von Antonio Pappano. Unterstützt werden sie durch Chor und Orchester dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia Rom sowie dem Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Im Anschluss, um 21.55 Uhr, zeigt ORF III das Porträt "Benjamin Britten - Dokumentation eines Lebens", danach um 23.45 Uhr die Oper "Peter Grimes" - ein Werk über Schuld und Schuldlosigkeit, Wahrheit und Vorurteil, in einer Inszenierung aus der Mailänder Scala von 2012. Am Dirigentenpult steht Robin Ticciati, es singen John Graham-Hall, Susan Gritton, Felicity Palmer, Christopher Purves und Ida Falk Winland.

