AK-Kalliauer: Solides Budget durch gerechtere Steuerpolitik und konjunkturstärkenden Ausbau des Sozialstaates

Linz (OTS) - In der Politik und unter Wirtschaftsforschern/-innen herrscht breite Einigkeit über die Ursache der prognostizierten budgetären Engpässe. Der Hauptgrund für die künftig fehlenden Milliarden im österreichischen Staatshaushalt ist die schlechte Entwicklung der Konjunktur. "Das kommt nicht überraschend", so AK Präsident Dr. Johann Kalliauer. "Unverständlich ist nur, warum darauf nicht mit konjunkturstärkenden Maßnahmen reagiert wird, sondern erneut über Kürzungen von Löhnen, Pensionen und Sozialleistungen diskutiert wird. In zahlreichen europäischen Ländern zeigt sich, dass diese Politik die Arbeitslosigkeit nur verschlimmert und die Staatsschulden erhöht".

Kürzungen sind der falsche Ansatz: Sie führen zu noch höherer Arbeitslosigkeit und einem weiteren Rückgang der Kaufkraft, was -gesamtwirtschaftlich betrachtet - die Budgetsituation weiter verschlechtert. Kürzungen treffen vielfach Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, die in Folge ihren Konsum reduzieren müssen, was wiederum zu Umsatzeinbrüchen bei den Unternehmen führt. Wird zudem bei der Kinderbetreuung, bei der Pflege, bei der Bildung oder im Wohnbau gespart, schwächt dies die wirtschaftliche Entwicklung. Und wächst die Wirtschaft nur schwach, dämpft dies auch die Staatseinnahmen, allem voran die Steuerleistungen aus Einkommens- und Umsatzsteuer. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für zunehmende Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung. Ein Teufelskreis!

Der richtige Weg im Umgang mit fehlenden Milliarden sind konjunkturbelebende Maßnahmen. "Es muss in erster Linie darum gehen, kleine und mittlere Einkommen zu stärken, denn diese Mittel fließen sofort in zusätzlichen Konsum", sagt Kalliauer. Hierzu muss einerseits die Kürzungspolitik bei den Pensionen gestoppt und die chronische Unterfinanzierung des Sozialbereichs behoben werden. Investitionen in soziale Dienstleistungen und in den Sozialstaat als Ganzes kommen unmittelbar in den Geldtaschen der Leute an, sei es durch neue Arbeitsplätze, wie beispielsweise in der Pflege, oder durch höhere Transferleistungen. Ein weiterer Schritt, der schnell Arbeitsplätze schafft bzw. sichert, sind Investitionen in Infrastruktur und den sozialen Wohnbau, der ohnehin dringend ausgebaut werden muss.

Äußerst budgetwirksam wären auch konjunkturbelebende Umschichtungen im Steuersystem, wie sie die AK seit langem fordert und die Österreich auch von internationaler Seite immer wieder empfohlen werden. Die Arbeitseinkommen müssen entlastet werden. Damit dadurch kein weiteres Budgetloch entsteht, muss von privaten Großvermögen ein Beitrag geleistet werden. Reiche entziehen große Teile ihrer Einkommen dem Konsum, weil sie sparen oder an den internationalen Finanzmärkten spekulieren, was die Krisenanfälligkeit noch erhöht. "Es kann nicht sein, dass für Banken Milliarden Steuereuros fließen sollen, die dann dem Sozialstaat fehlen", so Kalliauer. "Eine gerechtere Steuerpolitik und ein konjunkturstärkender Ausbau des Sozialstaates sind die besten Mittel für ein solides Budget", ist der AK-Präsident überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, Bakk.Komm.

Tel.: (0732) 6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at