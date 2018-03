FP-Guggenbichler: Umweltsprecher von Grün und Schwarz pfiffen auf Anti-Atomgipfel!

Die Resolution ist vielversprechend, aber unser Steuergeld fließt weiter in die Kernenergie

Wien (OTS/fpd) - Wiens FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Udo Guggenbichler ist mit der Resolution zum 4. Wiener Anti-Atomgipfel zufrieden: "Es ist absolut wichtig, dass hier in regelmäßigen Abständen Experten und Politik einen Gedankenaustausch führen und auch zu Ergebnissen kommen wie sie in der Resolution festgehalten wurden." Was den stellvertretenden Vorsitzenden des geimeinderätlichen Umweltausschusses freilich schmerzt: "Umweltstadträtin Ulli Sima fehlte wieder der Mut, die Wurzel des Übels anzupacken und den Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag zu fordern. Für uns Freiheitliche ist es unerträglich, dass österreichisches Steuergeld in EU-Schrottreaktoren gepumpt wird. Damit finanzieren wir die Gefährdung der österreichischen Bevölkerung weiter mit!"

Extrem negativ ist Guggenbichler aufgefallen, dass es weder der grüne Umweltsprecher Maresch noch die ÖVP-Umweltsprecherin Holdhaus für nötig empfunden haben, am 4. Wiener Anti-Atomgipfel teilzunehmen. Guggenbichler: "Es ist schade, dass sich Grün und Schwarz von der Anti-Atompolitik verabschiedet haben und somit als neue Werkzeuge der Atomlobby fungieren. Gerade diesmal wäre es wichtig gewesen, dass alle Umweltsprecher gemeinsam für die Sicherheit der Wiener ein starkes Zeichen setzen - aber das ist für Grüne und ÖVP offensichtlich nicht so wichtig!" (Schluss)

