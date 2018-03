Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Adi Hirschal zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Adi Hirschal zum 65. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seine umfassenden Leistungen als Schauspieler, Musiker und Kabarettist dankt. "Durch Ihre künstlerische Arbeit haben Sie vielen Menschen Stunden der Lebensfreude geschenkt und wichtige Beiträge zu einer spezifisch österreichischen Kabarettkultur und zur Erhaltung des Wienerliedes geleistet", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

