Kogler: Regierung muss Blockade im ECOFIN beenden

Grüne: Österreichs EU-Politik ist schlimmste Klientelpolitik

Wien (OTS) - Beim heutigen Treffen der EU-Finanzminister steht wieder einmal die Zinsenrichtlinie auf der Tagesordnung. Bis jetzt hat Österreichs Regierung eine Ausweitung der Richtlinie auf Wertpapiere oder Stiftungen verhindert. Österreich hat jahrelang Verhandlungen der EU mit Steueroasen durch sein Veto blockiert.

"Was hier Österreichs Finanzminister in Brüssel trieben, ist schlimmste Klientelpolitik zugunsten reicher Anleger und Banken. Dass diese zur Verschiebung ihrer Vermögen in Steueroasen geradezu ermutigt werden, ist angesichts des Zustands der europäischen Staatshaushalte und unseres Budgetlochs unverantwortlich. Fekter muss ihre Blockade gegen die internationale Steuerbetrugsbekämpfung im ECOFIN sofort beenden", sagt Werner Kogler, stellvertretender Bundessprecher der Grünen.

