WIEN-TICKET.AT ARENA: Fridge Festival Vienna 2013

Spitzensport und Party auf der Wiener Donauinsel

Wien (OTS) - Von 22.-23. November 2013 findet in der WIEN-TICKET.AT ARENA auf der Wiener Donauinsel das Fridge Festival Vienna statt. Karten für das Festival, das Extremsport mit Musik verbindet, sind über Wien-Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, erhältlich.

Das Fridge Festival verlagert das Winter-Opening in die Großstadt und zeigt fantastische Sprünge der weltbesten Snowboarder und Freeski-Fahrer zusammen mit einem musikalischen Rahmenprogramm der Extraklasse. Bekannte Acts wie Dub Fx, Example & DJ Wire, 2ManyDJs, Crookers, R3hab, Booka Shade live, Deniz Koyu sowie die ausgefallene Wiener Elektro-Band Gudrun von Laxenburg heizen den BesucherInnen in der WIEN-TICKET.AT ARENA auf der Wiener Donauinsel ordentlich ein.

Coole Sprünge, heiße Party

Untertags kämpfen die weltbesten Snowboarder und Freeski-Fahrer auf der 34 Meter hohen Wettbewerbsschanze um ein Preisgeld von insgesamt 40.000 Dollar. Abends verlagert sich das Event dann in das 3.200 Quadratmeter große Zelt, das bis zu 9.000 BesucherInnen Platz bietet. Hier sorgt die Elite der internationalen elektronischen DJs und Acts für Partystimmung. Ihren Hunger können sportbegeisterte BesucherInnen auf der Gastronomie-Meile stillen, die diverse kulinarische Highlights bietet.

Die WIEN-TICKET.AT ARENA ist mit der U-Bahnlinie U6 (Stationen Neue Donau und Handelskai), durch die Schnellbahnlinie S45 (Station Handelskai) sowie durch die Straßenbahnlinie 31 (Station Floridsdorfer Brücke / Donauinsel) gut erreichbar.

Karten für das Fridge Festival Vienna sind bei Wien-Ticket im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8- 20 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Oder noch schneller und einfacher Karten buchen: mit der Wien-Ticket App!

