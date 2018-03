Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Maria Bill zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Maria Bill zum Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihr vielfältiges Wirken als Schauspielerin und Sängerin würdigt. "Sie haben seit vielen Jahren ein begeistertes Publikum mit Ihrer Stimme und Ihrer erstaunlichen Bühnenpräsenz fasziniert und sind so etwas wie eine Institution - im besten Sinne des Wortes - geworden", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

