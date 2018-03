Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 18. bis 24. November 2013

Wien (OTS) - Montag, 18. November:

13.00 Uhr: Mittagessen mit den Wilhelm-Exner-Medaillenträgern 2013 (Präsidentschaftskanzlei)

19.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung der neuen Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute" und an der Jubiläumsfeier "25 Jahre Jüdisches Museum" sowie "20 Jahre Palais Eskeles" (Jüdisches Museum/Wien)

Dienstag, 19. November:

11.00 Uhr: Besuch in den Caritas Einrichtungen "restart" und "JUCA" (Grundsteingasse 36 und Römergasse 64-66. 1160 Wien)

19.00 Uhr: Teilnahme an der Festveranstaltung "25 Jahre Licht für die Welt" (Österreichische Nationalbibliothek)

Mittwoch, 20. November:

09.30 Uhr: Gespräch mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO), Yukiya Amano (Präsidentschaftskanzlei)

Freitag, 22. November:

11.00 Uhr: Teilnahme an der sub-auspiciis-Promotion an der Paris-Lodron-Universität/Rede (Salzburg)

13.30 Uhr: Besuch in der Erzabtei St. Peter (Salzburg)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at