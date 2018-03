Wiener Stadtgärten laden zu "Christmas Dreams" in die Blumengärten Hirschstetten

Neuer Adventmarkt "Natürlich Christkindl" und Ausstellung "Weihnachten aus aller Welt"

Wien (OTS) - "Christmas Dreams" verbreiten ab Donnerstag, den 21. November, die Wiener Stadtgärten wieder in den wohlig warmen Glashäusern der Blumengärten Hirschstetten. "Neben der Weihnachtsausstellung und dem schon traditonellen - und über die Bezirksgrenzen hinaus beliebten - Adventmarkt, gibt es heuer erstmals einen erweiterten Markt der besonderen Art: einen echten 'Schmankerlmarkt' unter dem Motto 'Natürlich Christkindl', lädt Umweltstadträtin Ulli Sima alle Wienerinnen und Wiener herzlich ein. Angeboten werden vorrangig Bio-Schmankerln und regionale Köstlichkeiten vom Apfelmost bis zu Himbeeressig, Bio-Käse oder Suppen in Brotteig. Ebenso gibt es ein exklusives Angebot an Pesto, Gelees, Edelbränden, Bio-Honig, Dörrobst, Wildspezialitäten aber auch Fischspezialitäten wie Bio-Forellen aus Hinternasswald, Steckerlfisch und vieles mehr. Und das alles in über 40 weihnachtlich geschmückten Hütten. Der Weg vom neuen, nun zweiten Eingang in die Blumengärten, von der Oberfeldgasse, führt vorbei am originalgetreu nachgebauten Bauernhof durch die weihnachtlich geschmückte Gartenlandschaft.

Buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Basteln und Backen

Selbstverständlich fehlt auch heuer nicht das bunte Unterhaltungsprogramm des Donaustädter Kulturvereins. Geboten werden klassische Weihnachtslieder, Country X-Mas mit den Wicked Wildcats, die Don Kosaken, aber auch "Wienerisches" von den Wiener Ton Schrammeln. Das Musikprogramm wird jeden Donnerstag bereits um 16.00 Uhr starten.

Öffnungszeiten: jeweils Donnerstag bis Sonntag

o 21. November bis 22. Dezember 2013, Do - So von 10.00 bis 20.00 Uhr o Kekse backen für Kinder Do - So von 10.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

o Basteln für Kinder Do - So von 10.00 bis 20.00 Uhr

Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, den 21. November um 18 Uhr durch Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Norbert Scheed und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram statt.

o Adresse: MA 42-Wiener Stadtgärten - Blumengärten Hirschstetten

o Südeingang: 22., Quadenstrasse 15

o Umweltfreundlich erreichbar mit den Bussen 22A, 95A und 95B -Station Blumengärten Hirschstetten

o NEU Nordeingang: 22., Oberfeldgasse vis a vis No. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

o Infos unter Tel: 01/4000 8042

o E-Mail: gartentelefon @ ma42.wien.gv.at

o www.park.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

