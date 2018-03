ÖVP - T E R M I N E

(47. Woche vom 18. bis 24. November 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 18. November 2013 09:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas präsentiert als Sprecher des Bürgerforums "Europa 2020" dessen Projekt "Ihre Fragen über die EU" im Rahmen einer Pressekonferenz (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) 09:30 MEP Heinz Becker bei der Veranstaltungsreihe "Europa & Wir – Dialog der Generationen" des Landes Niederösterreich zum Thema "Europäisches Jahr der Bürgerrechte" (Vereinssaal Hirschback, Saalstraße 150, 3942 Hirschbach) 17:00 Zweiter Präsident des Nationalrates a.D. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Neisser und Präsident des Bundesrates a.D. Prof. Herwig Hösele bei der Buchpräsentation "Über die Pflicht, ein Optimist zu sein" (Palais Epstein, Dr. Karl Renner Ring 1, 1010 Wien) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg (bis 21.11.) DIENSTAG, 19. November 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 18:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Zertifikatsverleihung 2013 "Audit berufundfamilie und hochschuleundfamilie" (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien) MITTWOCH, 20. November 2013 09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 18:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner verleiht den "Staatspreis PR" (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien) BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der "Weltklimakonferenz COP 19" in Warschau teil (bis 22.11.) DONNERSTAG, 21. November 2013 16:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Verleihung des Kunstpreises "Simultania Lichtenstein" (ORF Landestudio, Marburger Straße 20, 8042 Graz) 18:00 Arbeitsgespräch zwischen BM Dr. Reinhold Mitterlehner und Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) 18:30 Grußworte durch Dr. Reinhold Mitterlehner beim "Sachsen-Anhalt Abend" (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) 19:00 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas spricht bei der Verleihung des "newway award 2013" der FH Vorarlberg (Competence Center Rheintal, Millennium Park 4, 6890 Lustenau) 19:30 Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl beim "Rotary Club Graz Schlossberg" (Parkhotel, Leonhardstraße 8, 8010 Graz) FREITAG, 22. November 2013 09:30 Gespräch zwischen VK BM Dr. Michael Spindelegger und dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch (Hotel Imperial, Kärntner Ring 16, 1015 Wien) 09:30 MEP Heinz Becker als Vortragender beim Workshop der "Demokratie-Werkstatt Europa" des Österreichischen Parlaments (Palais Epstein, Dr. Karl Renner Ring 1, 1010 Wien) 10:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas besichtigt das Werk der PAWAG Verpackungen GmbH (Achstraße 38, 6922 Wolfurt) 16:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas besucht den Euroinfopoint Dornbirn (Amt der Stadt Dornbirn, Rathausplatz 2, 6850 Dornbirn) 17:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas spricht im Rahmen von "Europa der Regionen" über die Vision des Europäischen Kontinents (Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Mockenstrasse 34, 6971 Hard am Bodensee) 18:00 Referat von VK BM Dr. Michael Spindelegger mit anschließender Publikumsdiskussion gemeinsam mit Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer beim "Kommunalpolitischen Forum" (Tagungszentrum Atrium, Promenade 2, 4701 Bad Schallerbach) 19:30 EP-Vizepräsident MEP Mag. Othmar Karas trifft die "Junge Wirtschaft Vorarlberg" zum Dialog (Gasthaus Rätschkachl, Bergstraße 22, 6850 Dornbirn)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp