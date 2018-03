Condé Nast Traveler: Leser küren beste Hotels / Vier Amanresorts unter den Top 100 weltweit

Singapur (ots) - Ehre für Amanresorts: Gleich vier Häuser der Hotelgruppe schafften es bei der Leserumfrage des renommierten US-amerikanischen Reisemagazins Condé Nast Traveler unter die 100 Top Hotels weltweit. Für die "Readers' Travel Awards 2013" stimmten Leser des Magazins nicht nur über Hotels und Spas, sondern auch über die besten Fluggesellschaften und Kreuzfahrtlinien ab.

Unter den 20 beliebtesten Hotels in der Sparte "Asien und Indien" sind drei Amanresorts vertreten: das Amankila im Osten Balis, das City-Resort Aman at Summer Palace in Peking und das Amanpulo auf der kleinen Privatinsel Pamalican, die zu den Philippinen gehört. In der Kategorie "Amerika und Karibik" konnte das Amangani in Wyoming einen Platz in den Top 20 verbuchen. Die Leser bewerteten bei der Umfrage unter anderem die Ausstattung und Lage der Hotels sowie den Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis in den Häusern. Die "Readers' Travel Awards" wurden in diesem Jahr zum 16. Mal vergeben.

Amanresorts konnten sich in diesem Jahr bereits über mehrere Auszeichnungen des US-Reisemagazins freuen: Condé Nast Traveler setzte das im August 2012 eröffnete Amanzoe auf der griechischen Halbinsel Peloponnes als eines der besten Newcomer-Hotels weltweit auf seine "Hot List 2013". Das Amankila auf Bali belegte die Spitzenposition der 25 Top Hotels in Südostasien bei den "Readers' Choice Awards" und schaffte es zudem auf die "Gold List 2013" -ebenso wie das Amangiri in der Wüste Utahs.

