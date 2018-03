Hauptdarsteller aus dem "Licht ins Dunkel"-Spot ist Matchball-Carrier beim Länderspiel Österreich - USA

Mert Cans großer Tag: Rollstuhlkind aus dem "Licht ins Dunkel"-Spot darf mit dem Nationalteam aufs Feld und den offiziellen Spielball überreichen

Wien (OTS) - "Damit niemand seinen Weg alleine gehen muss", lautet der Claim des diesjährigen "Licht ins Dunkel"-Kampagnenspots, der seit 7. November im ORF on air ist. Hauptdarsteller ist der zehnjährige Mert Can aus Vorarlberg, der im Rollstuhl sitzt, und davon träumt, einmal Fußballspieler zu werden. Er darf am kommenden Dienstag, dem 19. November 2013, beim Fußball-Länderspiel Österreich gegen die USA im Ernst-Happel-Stadion den offiziellen Spielball überreichen. Der "Countdown" zum Ländermatch Österreich gegen die USA ist ab 20.15 Uhr in ORF eins zu sehen, ab 20.40 Uhr überträgt ORF eins live aus dem Ernst-Happel-Stadion, Ankick ist um 20.45 Uhr.

Der "Licht ins Dunkel"-Spot wurde, wie bereits die Jahre zuvor, von der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann - von der auch die Idee zu dieser Aktion kommt -, in Kooperation mit der Filmproduktion Close Up von Regisseur Ron Eichhorn in Szene gesetzt und steht heuer ganz im Zeichen des Fußballs. Er erzählt die Geschichte zweier Brüder - der eine sitzt im Rollstuhl, der andere nicht -, die beide ihren Traum leben und einander dabei unterstützen. Das Motto "Damit niemand seinen Weg alleine gehen muss" wird verdeutlicht durch die berühmte Fußballhymne "You'll Never Walk Alone".

Der ÖFB-Matchball-Carrier, also jenes Kind, das unmittelbar vor Spielbeginn den Matchball aufs Spielfeld bringt, ist mittlerweile ein fixer Bestandteil jedes ÖFB-Heimspiels. Die Aktion wird präsentiert vom Sponsorpartner Coca Cola. Mit Unterstützung des ORF-Sports ist es gelungen, Coca Cola und den ÖFB für diese Aktion zu gewinnen, die damit gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Fairness setzen und die Aktion "Licht ins Dunkel" unterstützen.

Der zehnjährige Mert Can aus Bregenz freut sich jetzt schon darauf, mit dem österreichischen Nationalteam auf dem Feld zu stehen und dort dem Schiedsrichter den offiziellen Spielball zu überreichen. Er probt bereits eifrig mit dem Ball, damit alles perfekt klappt. Das Ballgefühl stimmt auf jeden Fall - denn daheim spielt Mert begeistert im Rollstuhl-Basketballclub.

