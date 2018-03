Kanadischer Star-Autor Doug Saunders in Wien

Internationale Sichtweise bereichert Diskussion zur Vielfalt in Städten

Wien (OTS) - Auf Initiative der Botschaft von Kanada in Österreich befindet sich der kanadisch-britische Journalist und Autor Doug Saunders derzeit auf einer Vortragsreise durch sechs europäische Länder, die auch ein zweitägiges Programm in Wien umfasst. Saunders ist seit rund 20 Jahren für die renommierte kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" tätig, u.a. war er Korrespondent in Los Angeles (Kalifornien), wo er Berichte über die sozialen Veränderungen in den Vereinigten Staaten verfasste. Bis vor seiner kürzlichen Rückkehr nach Toronto war Saunders für rund zehn Jahre Chef des Europa-Büros seiner Zeitung in London. Für seine Berichte erhielt der Journalist mehrmals den kanadischen "National Newspaper Award", das kanadische Pendant zum Pulitzer-Preis.

Auf Reisen vor allem in Städte Europas, des Nahen Ostens, Afrikas, Indiens und Asiens fand Saunders den Stoff für seine bisher veröffentlichten Bücher: Das von der Presse hochgelobte und mehrfach ausgezeichnete Buch "Arrival City" thematisiert weltweite Wanderungsbewegungen von ländlichen Regionen in Städte; "Mythos Überfremdung" setzt sich mit falschen Mythen betreffend die Gefahren islamischer Zuwanderung auseinander.

In Wien stellte Saunders seine Expertise in Diskussionen mit unterschiedlichen Zielgruppen zur Verfügung, unter anderem im orientalischen Lokal Berfin im 7. Bezirk, im Haus der EU und an der Diplomatischen Akademie. Saunders nutzte den Aufenthalt in Wien auch, um sich mit ExpertInnen des Magistrats in Sachen Migration auszutauschen und das Kontaktepool-Fest des Vereins Station Wien in der Bezirksvorstehung Margareten zu besuchen, wo er auf Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger traf. Frauenberger: "Mit seinen Büchern räumt Saunders mit Vorurteilen auf und gibt all jenen Argumente in die Hand, die unermüdlich gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auftreten. Ich freue mich, dass er die Fakten auch in Wien bei so vielen Veranstaltungen auf den Tisch gelegt hat!"

Nach seinem Wien-Aufenthalt reist Saunders heute zu Veranstaltungen nach Bratislava weiter - und von dort aus zu weiteren europäischen Städten. "Der Besuch von Doug Saunders ist eine gute Gelegenheit, den Austausch zu Fragen der Migration und Integration zwischen Kanada und Österreich zu intensivieren und dabei auch Initiativen der Stadt Wien kennenzulernen", bekräftigt der kanadische Botschaftsrat Paul Williams. "Die wissenschaftlichen Recherchen von Doug Saunders belegen, dass eine positive Sichtweise - wie sie zum Beispiel in der kanadischen Gesellschaft verankert ist - Zuwanderung nicht als eine Bedrohung sondern als eine Chance zu sehen, sowohl für die Zuwanderer als auch für die Aufnahmeländer und -städte von Vorteil ist." (Schluss)

o Pressebilder: www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26980 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26983 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=26986

