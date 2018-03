ASFINAG: Ein Tiroler Wahrzeichen feiert Geburtstag - 50 Jahre Europabrücke

Verkehrsfreigabe erfolgte am 17. November 1963 - Mit 192 Metern höchste Brücke Österreichs

Innsbruck (OTS) - "Jahrhundertprojekt", "ehemals höchste Brücke Europas" oder "Herzstück der Brenner Autobahn" - Die Europabrücke erfreut sicher vieler Titel und Attribute. Am 17. November 1963 eröffnete der damalige Bundeskanzler Alfons Gorbach die Europabrücke - als Wahrzeichen für Völkerverbindung und Mobilität sowie für den damaligen Fortschritt der Baukunst der 60er Jahre. Die immensen Dimensionen der Brücke stellte die Ingenieure damals vor gewaltige Aufgaben. 70.000 Kubimeter Beton, 55.000 Kubikmeter Erd- und Felsmassen, über 6.000 Tonnen Stahl und ein viereinhalb Jahre Bauzeit: Das Jahrhunder-Bauwerk übertraf bei Planung, Bau und im Betrieb alle Erwartungen. "Die Europabrücke ist auf ihre Art ein Tiroler Wahrzeichen. Als Herzstück der Brenner Autobahn ist sie eines der bedeutendsten Bauwerke, die wir betreuen", ist sich ASFINAG-Geschäftsführer Klaus Fink sicher. 50 Jahre nach Verkehrsfreigabe passieren über zwölf Millionen Fahrzeuge pro Jahr die Europabrücke.

Als Jahrhundertbauwerk wurde die Europabrücke gefeiert, als sie am 30. Mai 1963 fertiggestellt wurde. Die Fakten beeindrucken noch heute: Die Brücke ist 820 Meter lang, steht auf fünf imposanten Stahlbetonpfeilern und misst an der höchsten Stelle 192 Meter. Sie besteht aus 70.000 Kubikmetern Beton, 6.000 Tonnen Stahl wurden verbaut. Am 17. November 1963 - vor genau 50 Jahren - rollten die ersten Fahrzeuge über die damals höchste Brücke Europas.

Immer noch stolze Nummer zwei der höchsten Brücken auf dem Kontinent

"Ingenieure betraten beim Bau dieser Brücke Neuland. Neue Bautechniken kamen zum Einsatz - in dieser Form noch nie dagewesene wissenschaftliche Versuche bildeten die Grundlage für die technische Umsetzung", erläutert Fink. Die Brücke Viaduc de Millau in Südfrankreich lief zwar der Europabrücke im Jahr 2004 mit einer Höhe von 270 Metern den Rang als höchste Brücke Europas ab. Das tat der großen Bedeutung der Europabrücke jedoch keinen Abbruch. "Die Europabrücke ist mittlerweile eine ältere Dame - jedoch bestens in Schuss", ist sich Fink sicher. Neben einer permanenten Kontrolle durch den Streckendienst der zuständigen Autobahnmeisterei Plon finden alle zwei Jahre Kontrollen durch die Abteilung der Bauwerksinspektion statt. Alle sechs Jahre steht verpflichtend eine Brückenprüfung durch externe Experten auf dem Programm. Im Rahmen dessen werden Tragwerk, bewegliche Teile oder Fahrbahnübergänge auf Funktionalität und Verschleißerscheinungen überprüft. Diese Ergebnisse führen bei Bedarf zu baulichen Sanierungsmaßnahmen.

Die Überprüfungen an der Brücke erfordern Schwindelfreiheit: mit einem Brückeninspekationsgerät bewegen sich die ASFINAG-Mitarbeiter auf einer Plattform in über 190 Meter Höhe unter Brücke, um nach dem Rechten zu sehen. Sogar ein Bungee-Sprung ist seit über zwei Jahrzehnten von der Brücke aus möglich.

Eckdaten Europabrücke:

Länge: 820 Meter gesamt (inklusive Vorbrücken) Höhe: 192 Meter Anzahl Pfeiler: 5 Stück Bauart der Brücke: Balkenbrücke in Stahlkonstruktion (in der Bauart Balkenbrücke nach wie vor die höchste Balkenbrücke Europas) Spatenstich: 25. April 1959 Verkehrsfreigabe: 17. November 1963

