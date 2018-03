Europas einzige Veranstaltung der E-Zigaretten-Branche nächsten Monat in London wird mit Spannung erwartet

London (ots/PRNewswire) - "Wir konnten beobachten, wie sich elektronische Zigaretten in den letzten zwei bis drei Jahren zu einem Phänomen entwickelt haben ... ein Raucher wird zu einem Dampfer, zeigt es seiner Familie und seinen Freunden ... denen gefällt es, und dann zeigen sie die E-Zigarette wieder anderen Leuten und so weiter ..."

- Michael Clapper, Executive Chairman von Vapestick, Sprecher bei der eCig Europe

Während das Bewusstsein über den Anwendernutzen und den geschäftlichen Wert von E-Zigaretten in Europa rasant wächst, führt dieses einzigartige Treffen von kleinen und grossen E-Zigaretten-Händlern, Herstellern und Anbietern von E-Flüssigkeiten die E-Zigaretten-Branche zusammen, um den Umgang mit folgenden Themen zu besprechen:

Vorbereitung auf regulatorische Herausforderungen

Planung von eigenen Werbemassnahmen

Finanzierung des eigenen Geschäfts

Aufbau und Maximierung der Profitabilität

Etablierung als herausragender Einzelhändler in einer wettbewerbsstarken Branche

"Es gibt vier wichtige Herausforderungen [für die E-Zigaretten-Industrie]: Verbraucher, Produkte, das politische Umfeld und dann den Rechtsrahmen."

- Adrian Marshall, ehemaliger Managing Director von Nicoventures, Sprecher bei der eCig Europe

Zu den bestätigten Teilnehmern am 4.- 5. Dezember 2013 gehören E-Lites, UK eCig Store, Vapelux, TripleHalo, NicoVentures, JT International, Gamucci und OK Electronic Trading.

Das vollständige Programm, die Liste der Sprecher und ein Anmeldeformular finden Sie unter http://www.ecigeurope.com/ecignews. Sie können diese Unterlagen auch telefonisch unter +44-(0)20-7036-1300 oder per E-Mail an enquire @ iqpc.co.uk anfordern. Diese Veranstaltung wird von Alchem Premium Nicotine, Elda und Essentra Scientific Services gesponsert.

