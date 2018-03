Cable Days 2013 - Brambring: "Fernsehen wie wir es kennen, ist nach wie vor gefragt"

Zattoo-CEO sieht - Stichwort Second Screen - weniger Änderungs- als vielmehr "Ergänzungsbedarf" - Zattoo sucht "Kabler" als Partner für den Start in Österreich

Wien (OTS/PWK800) - "Fernsehen wie wir es kennen, von Programmmachern gestaltet, ist nach wie vor gefragt", zeigte sich Nick Brambring, der CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo, bei den Cable Days 2013 in Salzburg überzeugt. Er ortet weniger einen Änderungs- als vielmehr einen "Ergänzungsbedarf: Die User wollen Inhalte, die ihnen im Fernsehen gefallen, zusätzlich auch auf PCs, Notebooks, Smartphones oder Tablets konsumieren."

Bei Zattoo können User gratis - oder gegen ein monatliches Entgelt werbefrei - Live-TV-Streams von derzeit insgesamt rund 150 Fernsehprogrammen auf mobilen Devices der Wahl abrufen - wegen der herausfordernden Situation für TV-Lizenzrechte jedoch nicht in Österreich.

Das soll sich aber demnächst ändern: Brambring kündigte nämlich an, einen erneuten Anlauf für einen Markteintritt in Österreich zu nehmen: Bei den Cable Days sagte er, dass Zattoo auf der Suche nach Kabelnetzbetreibern als Partner für den Markteintritt hierzulande ist. Geht es nach den Wünschen des Streaming-TV-Diensteanbieters, könnte der Start von Zattoo hierzulande im Laufe des kommenden Jahres erfolgen: "Wir hoffen, dass einer der potenziellen Partner mitmacht und wir 2014 jedenfalls für die betreffenden Kunden zu sehen sind", so Brambring.

Das vor acht Jahren als Technologieunternehmen in der Schweiz gegründete Zattoo ist derzeit neben der Schweiz in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern, darunter Frankreich und Großbritannien, zu sehen. Insgesamt nutzen den Dienst laut Aussage von Brambring zwischen 1 und 1,8 Millionen Nutzer pro Monat, 5 Prozent davon nutzen die kostenpflichtige Variante von Zattoo.

Die Cable Days 2013 finden noch heute, Freitag (15.11.), in Salzburg statt. Nähere Informationen zum Programm der Konferenz für Kabel-TV und Breitband sind auf www.cable-days.at zu finden. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen

Mag. Philipp Graf

Tel.: 05 90 900-3173

E-Mail: telekom @ wko.at