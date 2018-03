ORF SPORT + mit Rodel-Weltcup in Lillehammer, Handball Liga Austria sowie einem "Karl Schranz spezial" zum 75. Geburtstag

Am 16. und 17. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 16. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Doppelsitzer-Läufen (9.55 und 11.10 Uhr) und den Damen-Läufen (12.20 und 13.35 Uhr) beim Rodel-Weltcup in Lillehammer und vom Handball-Liga-Austria-Spiel Bregenz Handball - SG Insignis Handball Westwien um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Österreich Radrundfahrt 1981 um 8.15 Uhr, vom Eurobowl-Finale XXVI Raiffeisen Vikings - Calanda Broncos aus dem Jahr 2012 um 14.35 Uhr und vom MotoGP-Finale in Valencia um 22.00 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.45, 12.05, 13.20 und 23.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Männer-Läufen (10.15 und 11.50 Uhr) beim Rodel-Weltcup in Lillehammer und vom Handball-Champions-League-Match Thüringer HC - Hypo NÖ um 14.55 Uhr, ein ausführliches Interview zum 75. Geburtstag der Skilegende vom Arlberg, Karl Schranz, um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix in Japan 1987 um 8.15 Uhr, vom Fußballspiel Österreich - Chile bei der WM 1982 um 13.10 Uhr, vom "Styria Cup" um 20.50 Uhr und vom Rodel-Weltcup in Lillehammer um 21.15 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.30 und 16.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 17. November.

Im norwegischen Lillehammer starten die Kunstbahn-Rodler in die neue Weltcup-Saison. Bei den Doppelsitzern will das deutsche Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt den Gesamtweltcup verteidigen. Ihnen folgten in der Gesamtwertung 2012/13 ihre Landsmänner Toni Eggert und Sascha Benecken auf Platz zwei. Platz drei und vier belegten zwei österreichische Doppelsitzer: Peter Penz und Georg Fischler sowie die Brüder Andreas und Wolfgang Linger. Bei den Damen gingen 2012/13 die ersten drei Plätze im Gesamtweltcup an Deutschland: Natalie Geisenberger siegte vor Anke Wischnewski und Tatjana Hüfner. Als beste Österreicherin klassierte sich Nina Reithmayer auf Rang neun. Auch bei den Herren gab es ein rein deutsches Gesamtpodium mit Felix Loch, Andi Langenhan und David Möller. Die Ränge neun, zehn und elf gingen mit Daniel und Manuel Pfister und Wolfgang Kindl an Österreich.

Kommentator ist Ludwig Valenta, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Angelika Neuner.

Mit Bregenz Handball und Westwien treffen in der 11. Runde der Handball Liga Austria zwei Tabellennachbarn aufeinander. Kommentator ist Andreas Blum.

Handball-Serienmeister Hypo Niederösterreich hat am Sonntag in Gruppe A der Champions League der Frauen nach einer starken Heimleistung gegen Titelverteidiger Györ nur knapp einen Punktgewinn verpasst. Die Ungarinnen siegten in Maria Enzersdorf 28:27 (14:11), ein Remis hätte das Hypo-Team einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde gebracht. Aber auch so sind die Chancen noch gut, die Entscheidung fällt nächsten Sonntag beim Thüringer HC. Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger.

Karl Schranz, einer der bekanntesten Skirennsportler Österreichs, feiert am 18. November seinen 75. Geburtstag. Schranz holte in seiner Karriere drei Weltmeistertitel und sicherte sich zwei Mal - 1969 und 1970 - den Gesamtweltcup. Zum rot-weiß-roten Helden wurde er aber 1972, als er von IOC-Präsident Avery Brundage von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen wurde, weil Schranz gegen das damalige Amateurgesetz verstoßen hatte. Am Ballhausplatz in Wien wurde er nach seiner Rückkehr aus Japan von Zehntausenden Menschen bejubelt und gefeiert.

In diesem Interview zu seinem 75. Geburtstag spricht die Skilegende vom Arlberg über die sportliche Laufbahn, die Familie, das Engagement für den Ski-Club Arlberg und die Weltmeisterschaft 2001 in St. Anton, die Olympischen Spiele in Sotschi und das Verhältnis zu Wladimir Putin sowie über Zukunftspläne.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 15. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at