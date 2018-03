"Sport am Sonntag" mit den Gold-Lingers und Kreuzband-Doku

Am 17. November um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 17. November 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins nicht nur mit interessanten Studiogästen wie den zweifachen Olympia-Goldmedaillen-Gewinnern Andreas und Wolfgang Linger, sondern auch mit einer spannenden und aufwendig gestalteten Doku von Michael Roscher, die sich am Beispiel dreier Spitzensportler mit dem "Kreuz mit dem Knie" beschäftigt.

Diagnose Kreuzbandriss: Die spektakuläre Doku

Prominente Sportler berichten über ihren Leidensweg - mit atemberaubenden Bildern und berührenden Einblicken. Vier Kameras, eine davon im Knie, dokumentieren eine Kreuzbandoperation. Michael Roscher hat dabei Daniela Iraschko-Stolz, Jürgen Macho und Mario Stecher durch die unterschiedlichen Phasen ihrer schmerzvollen und ungewissen Therapie begleitet.

Fußball: David Alaba & Co. in Spanien

Die Vorbereitung auf das USA-Länderspiel - die österreichische Nationalmannschaft im Trainingslager in Alicante.

Rodeln: Andreas und Wolfgang Linger live im Studio

Die doppelten Olympiasieger wollen in Sotschi ihr drittes Gold und damit Sportgeschichte schreiben.

Ski Alpin: Marcel Hirscher & Co. in Levi

Die Slalom-Asse sind zu Gast im finnischen Levi.

Sportpolitik: BSO-Präsident Kocher live zu Gast

Der neue Präsident der Bundes-Sportorganisation Herbert Kocher über seine Ziele für den österreichischen Sport.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

