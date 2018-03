Kärntner BZÖ-Vorstand designiert LAbg. Trodt-Limpl als Landesparteiobfrau

Endgültige Personalentscheidungen trifft Bündniskonvent am 30. November in Klagenfurt

Klagenfurt (OTS) - Der Landesparteivorstand des BZÖ-Kärnten hat in seiner gestrigen Sitzung die bisherige gf. Landesobfrau LAbg. GR Mag. Johanna Trodt-Limpl einstimmig als Landesparteiobfrau für den am 30. November stattfindenden Kärntner Bündniskonvent designiert. Als ihre Stellvertreter sollen nach Vorstellungen des Kärntner Bündnisteams Gemeinderat Helmut Nikel, Gemeindevorstand GR Karl Heinz Nadasdy, der gf. Bezirksobmann von Feldkirchen Mario Regenfelder sowie LAbg. GR Willi Korak fungieren.

Die Entscheidung über diese Wahlvorschläge sowie weitere Vorschläge der Basis werde der Bündniskonvent am Samstag, den 30. November 2013 im Seeparkhotel Klagenfurt treffen. "Das Bündnisteam hat jetzt einmal ein gutes Personalpaket für die Zukunft unseres Kärntner Bündnisses vorgeschlagen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft auch die Zustimmung der Mitglieder am Bündniskonvent erhält. Wir werden am 30. November den Neubeginn für unser Kärntner Bündnis einläuten und sämtliche Vorbereitungen für die EU-Wahl sowie für die Gemeinderatswahlen in Kärnten treffen", so Trodt-Limpl am Freitag.

"Ich bin stolz auf meine Kärntner Freunde. Johanna Trodt-Limpl, Helmut Nikel und Willi Korak ist es gelungen, dass Kärntner BZÖ in relativ kurzer Zeit wieder zu vereinigen und die Vorkommnisse der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Allein die Tatsache, dass die Wahlvorschläge des Kärntner Bündnisteams teils einstimmig beschlossen worden sind zeigt, dass das Kärntner BZÖ, im Gegensatz zu den anderen Mitbewerbern im Kärntner Landtag, geschlossen ist. Das Bündnisteam hat eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Persönlichkeiten zusammengestellt und Landespolitik sowie Kommunalpolitik vereinigt. Gerade unsere Bezirks- und Gemeindevertreter sind eine wichtige Säule des Erfolgs in Kärnten", zeigte sich der auch in Klagenfurt anwesende BZÖ-Bundesobmann Gerald Grosz überzeugt.

