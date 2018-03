Financial Cycles and the Real Economy: Lessons for CESEE

Conference on European Economic Integration (CEEI) 2013 der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)

Wien (OTS) - Das Wechselspiel zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft steht im Mittelpunkt der diesjährigen Osteuropakonferenz der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), die unter dem Titel "Financial Cycles and the Real Economy: Lessons for CESEE" am 18. und 19. November 2013 im Vienna Marriott Hotel stattfindet. Insbesondere soll dabei der Frage nachgegangen werden, inwiefern der heterogene Verlauf der wirtschaftlichen Erholung in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) deren unterschiedliche finanzwirtschaftliche Entwicklung vor der Krise oder unterschiedliche wirtschaftspolitische Strategien in der Krise widerspiegelt.

Weitere Schwerpunkte der international hochkarätig besetzten Konferenz sind die Früherkennung von Boomphasen an den Finanzmärkten und der damit verbundenen Risiken; die Frage der Nachhaltigkeit der finanzwirtschaftlichen Entwicklungen und des Wirtschaftswachstums; die Auswirkungen von Abschwüngen im Finanzzyklus; und nicht zuletzt die Herausforderungen, die sich in diesem Zusammenhang für österreichische Banken und Unternehmen ergeben.

Neben EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen wird eine Reihe weiterer hochrangiger Notenbankvertreterinnen und -vertreter zur CEEI 2013 beitragen, etwa der Präsident der polnischen Zentralbank, Marek Belka; Gouverneur Bostjan Jazbec aus Slowenien; der Vizegouverneur der kroatischen Notenbank, Vedran Sosic; sowie Eva Zamrazilová, Mitglied des Direktoriums der tschechischen Notenbank. Als Keynote-Speaker der CEEI 2013 begrüßt OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny Claudio Borio von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und Claudia M. Buch, Präsidentin des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und Mitglied des deutschen Sachverständigenrats für Wirtschaft.

Weiterführende Informationen sind der Internet-Seite www.oenb.at zu entnehmen.

