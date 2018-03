WKÖ-Moder: Belastungsgrenze in Transportbranche ist längst erreicht

Weitere Kosten wie neuerliche Mautanhebung für Betriebe untragbar - faire Rahmenbedingungen für heimische Transportwirtschaft gefordert

Wien (OTS/PWK799) - "Die aktuelle Diskussion rund um die

Budgetnöte in Österreich lassen bei uns alle Alarmglocken schrillen. Denn oftmals wird beim Verkehr, vor allem beim Straßengüterverkehr, im Hinblick auf Steuern und Abgaben als erstes mit Erhöhungen angesetzt", so Albert Moder, Obmann-Stellvertreter des Fachverbandes für das Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Schon jetzt erhält der Staat aus Verkehrsabgaben wie der Mineralölsteuer oder der Kfz-Steuer Einnahmen in Höhe von rund 4,4 Mrd. Euro (2012). Rechnet man nun die Einnahmen aus der Lkw- und Bus-Maut in Höhe von rund 1 Mrd. Euro (2012) hinzu, kommt man alleine aus diesen drei Positionen auf die Summe von rund 5,4 Mrd. Euro, die den Verkehrsteilnehmern aufgebürdet werden.

Auch die Pläne, einzelne Mautkategorien abermals um 8 bis 9 Prozent anzuheben, stößt bei den Güterbeförderern auf harsche Kritik. "Die Mautpläne sind strikt abzulehnen: Die nun angedachten Verteuerungen bei der Maut sind überproportional, nicht nachvollziehbar, für unsere Betriebe untragbar und daher standortschädlich. Überdies ist zu befürchten, dass Einnahmen aus Steuer- und Abgabenerhöhungen im Verkehrsbereich nicht für den Straßenausbau und Erhalt der Infrastruktur verwendet werden, sondern zum Stopfen von Budgetlöchern. Das ist eine klare Verfehlung", macht Moder deutlich.

Für den Obmann-Stellvertreter ist klar: "Die Belastungsgrenze für die Transporteure ist neben den finanziellen Abgaben auch durch die einschränkenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schon lange erreicht. Wir fordern daher einen Belastungsstopp und ein faires Überdenken der derzeitigen Rahmenbedingungen für die österreichische Transportwirtschaft. Weiteren Belastungsideen werden wir ganz klar mit entsprechenden Maßnahmen entgegentreten". (PM)

