FP-Gudenus: Sozialwesen wieder in den Schoß der Stadt zurückführen!

Freiheitliche wollen den roten Privatisierungswahn systematisch zurückdrängen

Wien (OTS/fpd) - Egal, ob Senioren, Behinderte oder Schuldner - weil sich das rote Wien nicht selbst um bedürftige Bürger kümmern will, hat es diese Aufgabe kurzerhand ausgelagert und wie etwa auch die umstrittene Häupl-Stiftung AVZ privatwirtschaftlich organisiert. "Es ist wohl weltweit einzigartig, dass eine Stadt sich so abputzt und das Sozialwesen privatisiert", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Dies mache wenig Sinn, da die Kosten ohnedies aus dem Budget bezahlt werden. Gudenus: "Wenn die Sozialisten das wieder einmal nur gemacht haben, um unbemerkt außerhalb des Budgets Schulden anzuhäufen, die Kontrolle auszuschalten oder irgendwelche Freunderln mit Top-Jobs zu versorgen, dann ist das ein Skandal! Wir werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderats einen Antrag einbringen, die Agenden des Fonds Soziales Wien wieder in den Magistrat rückzugliedern, quasi das Sozialwesen heimzuholen." Er hofft dabei auf breite Unterstützung: "In der Regel arbeiten Magistratsabteilungen deutlich effizienter und kostengünstiger als die von der Häupl-SPÖ ausgelagerten Betriebe mit ihren Traum-Gehältern. Es gibt im Magistrat klare Gehaltsstrukturen, die maßloses Abkassieren verhindern, und zudem wird die Kontrolle durch die Opposition sowie die Inanspruchnahme von Rechtsmitteln erleichtert. Ich appelliere an die Verlierer-Koalition, nicht erneut eine vernünftige Idee abzulehnen, nur weil sie von den Freiheitlichen kommt. Das würde von mangelnder Charakterstärke zeugen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798