FPÖ-Fuchs: SPÖ Steuerreform nur Schall und Rauch

Faymanns Steuerreform entpuppt sich als Wahllüge. Keine zwei Monate nach der Nationalratswahl empfindet der Bundeskanzler die Steuerreform als zweitrangig.

Wien (OTS) - "Das enorme Budgetloch von 18,44 Milliarden Euro ist keineswegs unerwartet entstanden. So ein exorbitanter Betrag kündigt sich auf langem Wege an. Umso dreister ist es, sich vor der Wahl heldenhaft als Steuerreformator zu präsentieren. Die schon seit Jahren von der FPÖ geforderte Verwaltungsreform wäre der richtige Weg, stattdessen werden die Bürger von der SPÖ an der Nase herum geführt", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. DDr. Fuchs die Wortmeldung Faymanns in der gestrigen ZIB 24.

"Im Pensionsbereich werden satte 8,7 Milliarden Euro einbehalten. Die Bundesländer müssen insgesamt auf 5 Milliarden Euro verzichten. Auch die angekündigte Erhöhung der Familienbeihilfe fällt aus, wodurch die Familien um eine Milliarde Euro geprellt werden", so Fuchs.

Fuchs weiter: "Der demokratiepolitische Begleitskandal dieser Causa ist der, dass nun zwei Parteien über eine Regierungsbildung verhandeln, die aufgrund ihrer bekannt gewordenen Irreführung der Wähler mit heutigem Stichtag gar nicht mehr über die gemeinsame 50%-Prozent-Mehrheit verfügen, die ihre Verhandlungen bezüglich fortgesetzter Zweierkoalition erst möglich macht."

