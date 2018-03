Wirecard präsentiert neueste Lösung für mobiles Couponing und Loyalty / Vollautomatisiertes System auf Basis von Kartentransaktionen / NFC-Single Tap: Bezahlen und Bonus erhalten in einem Schritt

Die neueste Lösung der Wirecard AG im Bereich mobiles Couponing und Loyalty, die das Unternehmen auf der "Mobile Money Global" Anfang November 2013 in Dubai präsentiert hat, ist ab sofort verfügbar.

Mit einem in ihre Issuing-Plattform integrierten Couponing- und Loyalty-System ermöglicht Wirecard Gutschein- und Kundenbindungsprogramme auf mobilen Geräten, die unmittelbar mit Kartentransaktionen verknüpft sind. Und so funktioniert es: Der Kunde bezahlt mit seiner Karte oder seinem Mobiltelefon per NFC-Technologie, löst ein Angebot ein und erhält sofort seinen Bonus in nur einem Schritt (Single Tap). Wirecard bietet das Couponing- und Loyalty-System ab sofort als Zusatzservice in Verbindung mit White-Label-Kartenprogrammen und Smartphone-Applikationen für mobiles Bezahlen an.

"Unser neues Couponing- und Loyalty-System zeigt die Stärken von Wirecard als führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungsabwicklung, gerade auch im mobilen Bereich", erklärt Jörn Leogrande, Executive Vice President Mobile Services bei Wirecard. "Wir ergänzen Transaktionen mit Informationen über Couponing- und Loyalty-Angebote und erzielen damit sowohl für Konsumenten und Händler als auch Issuing-Partner attraktive Mehrwerte. Gleichzeitig erschließt sich Wirecard mit der Couponing- und Loyalty-Lösung einen äußerst interessanten Zusatzmarkt im Bereich Mobile Services."

Mit der rasant ansteigenden Zahl mobiler Geräte werden auch Gutschein- und Kundenbindungsprogramme zunehmend mobil. Wirecard ermöglicht es Händlern und Issuing-Partnern, wie Mobilfunkanbietern, passgenaue Marketingkampagnen in Verbindung mit Kartenprogrammen über Mobile Payment Apps zu realisieren. Die flexible Gestaltung von Rabattaktionen, Bonusprogrammen und Multi-Channel-Kampagnen bietet grenzenlose Möglichkeiten zur Kundenbindung, Neukundengewinnung und der Interaktion mit dem Kunden. Der gesamte technische Prozess, ebenso die Auszahlung von Gutschriften und Bonuspunkten, erfolgt vollautomatisiert und in Echtzeit, parallel zum Bezahlprozess. Das erzeugt ein völlig neues Bezahlerlebnis. Eine spezielle Kassenintegration oder Schulung von Personal ist dabei auf Seiten der Händler nicht notwendig.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

www.wirecard.de | www.wirecardbank.de | www.mywirecard.com

