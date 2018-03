Oger tritt dem Club von Gucci, Versace und Ferrari bei

Amsterdam Und Mailand (ots/PRNewswire) - Der Einzelhändler und Designer von Herrenmode ist jetzt Ehrenmitglied der Altagamma-Stiftung

Der niederländische Einzelhändler und Designer italienischer Männermode, Oger, kann ab jetzt in einem Atemzug mit berühmten Marken wie Gucci, Versace, Ferrari, Brunello Cucinelli, Loro Piana, Brioni und Illy genannt werden. Der Gründer und das Gesicht des Unternehmens, Oger Lusink, ist der erste Niederländer, der als Ehrenmitglied bei Altagamma, der Stiftung der Crème de la Crème italienischer Namen in den Bereichen Mode, Design, Schmuck, Kosmetik, Lebensmittel und Automobil aufgenommen wurde.

Seit 1992 vereint die Altagamma-Stiftung über 80 renommierte italienische Unternehmen, deren Marken international bekannt sind. Es handelt sich dabei um eine Art von Unesco, die das Erbe der hochwertigen italienischen Modebranche und die Kultur, die diese unterstützt, schützt und fördert. Der Ehrenrat von Altagamma besteht aus 102 internationalen Mitgliedern, die zur Bewusstseinsstärkung, zur Förderung und zur Anerkennung der italienischen Exzellenz in der Welt beitragen. Dank seines Beitritts ist Oger Fashion nun Teil der Top-Einzelhändler und anderer renommierter Unternehmen wie Harrods, Bloomingdales, Selfridges, Barneys und Bergdorf Goodman.

Seit Oger Lusink sein Unternehmen 1989 gegründet hat, möchte er die Niederländer für Mode mit südländischem Einfluss begeistern. "Ich war der erste, der handgefertigte italienische Produkte aus Neapel und aus ganz Italien eingeführt hat. Ebenso wie Ihre hervorragenden Unternehmen sind auch wir ein Familienbetrieb", erklärte Lusink anlässlich der Einweihung des Altagamma-Hauptsitzes in Mailand.

Laut Altagamma ist Oger einer der wichtigsten Designer und Einzelhändler in Nordeuropa. Als Einzelhändler präsentiert Oger Herrenmode von fast allen italienischen Top-Marken. Als Designer entwickelt und produziert Oger eigene Mode-Kollektionen in Italien. Aus diesem Grund betrachtet Altagamma Oger als Botschafter der italienischen Herrenmode. "Wir freuen uns sehr, Oger als Unternehmen und Herrn Oger als Person bei uns aufzunehmen", erklärte der Vize-Vorsitzende von Altagamma, Armando Branchini.

Oger Lusink fühlte sich geehrt. "Das stellt einen Meilenstein in unserer Laufbahn dar. Wir gehören zu den Spitzenunternehmen weltweit und das macht uns sehr stolz", sagte er.

Nach der offiziellen Einweihung am 28. Oktober in Mailand feiert Oger Fashion seine neue Mitgliedschaft in den Niederlanden, und zwar am Freitag, den 15. November im Hilton-Hotel in Amsterdam.

https://www.youtube.com/watch?v=ku_G0fxQzcc

