"Symphonia Unanima" konzertiert im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) musiziert am Sonntag, 17. November, das Ensemble "Symphonia Unanima". Unter der künstlerischen Leitung von Takumi Kimura tragen erstklassige Instrumentalisten, darunter Mitglieder der "Wiener Philharmoniker" und des "ORF Radio-Symphonieorchesters (RSO)" bewegende Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart vor. Das erbauliche Konzert fängt um 11.00 Uhr an. Maren Bachmann, Veronika Macha (beide: Oboe), Siegfried Schenner, Debora Dusdal (beide:

Klarinette), Armin Berger, Peter Lengyelvari (beide: Horn), Malgorzata Bogusz (Violoncello) sowie Wolfgang Gürtler (Kontrabass) wirken bei dieser stimmungsvollen Matinee mit. Der Eintritt zu dem "Antrittskonzert" ist kostenlos. Informationen über zukünftige Kultur-Termine im Bezirksmuseum Josefstadt, von konzertanten Darbietungen aller Art bis zu Lesungen, Vorträgen und Dia-Schauen, erhalten Interessierte von der ehrenamtlichen Museumsleiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15 (mitunter Anrufbeantworter). Zuschriften an das Museumsteam per E-Mail: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

