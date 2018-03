Brigittenau: Acrylmalereien von Slavica Blagojevic

Wien (OTS) - Ansprechende Arbeiten der 1951 in Bosnien geborenen Malerin Slavica Blagojevic stellt das Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) bis Sonntag, 15. Dezember, aus. Durch ihre Eltern wurde die ambitionierte Amateur-Künstlerin schon in jungen Jahren zum kreativen Schaffen motiviert. Jetzt führt die Malerin nach eigenen Worten "ein erfülltes Leben in Österreich und Montenegro" und hält in ihren Gemälden (Acryl auf Leinwand) vielerlei anziehende "Motive zwischen dem Werden und Vergehen" fest. Als "unerschöpfliche Inspirationsquelle" dient die Natur. Die Landschaftsansichten orientieren sich an der Wirklichkeit und stehen doch im Zeichen starker Gefühle. Gekonnt spielt die Malerin in einigen abstrakten Werken mit der Wirkungskraft der Farben. Zu betrachten sind all die Gemälde jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr). Der Eintritt in das Brigittenauer Bezirksmuseum ist kostenlos. Fragen wegen dieser Kunst-Schau beantwortet das ehrenamtliche Museumsteam (Leitung: Heidi Schwab) unter der Rufnummer 330 50 68 (zeitweilig Anrufbeantworter) oder via E-Mail, die Adresse ist bm1200 @ bezirksmuseum.at.

