Kammermusik-Nachmittag "Haydn-Schüler" in Währing

Reservierungen für Konzert am 22. November: 0699/174 377 07

Wien (OTS) - Beim 35. Konzert der Kammermusik-Formation "Haydn-Kumpaney" sind Werke von Schülern des Tondichters Joseph Haydn zu hören. Der Musik-Nachmittag mit dem dezenten Titel "Haydn-Schüler" wird in der beliebten Reihe "Währinger Musiksalon" am Freitag, 22. November, durchgeführt. Veranstaltungsort ist der Festsaal im Amtshaus Währing in der Martinstraße 100. Der Saal ist über den Eingang des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124) zu erreichen. Birgit Punczi (Violine), Günter Geber (Violine), Richard Klemencic (Viola) und Hedy Prokesch (Cello) interpretieren Stücke von Johann Georg Distler, Ignaz Pleyel sowie Adalbert Gyrowetz. Beginn des Konzerts ist um 17.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis, doch Spenden werden gerne angenommen. Das Ensemble "Haydn-Kumpaney" ersucht um Platz-Reservierungen: Telefon 0699/174 377 07 bzw. E-Mail guenter.geber @ schule.at. Das ehrenamtliche Team des Bezirksmuseums Währing (Leiterin: Doris Weis) koordiniert die Serie "Währinger Musiksalon". Für Auskünfte über die reichhaltige bezirksgeschichtliche Sammlung stehen die Museumsleute unter der Rufnummer 4000/18 127 (tlw. Anrufbeantworter) und per E-Mail, die Adresse ist bm1180 @ bezirksmuseum.at, zur Verfügung.

