Science Center als Orte für BürgerInnenbeteiligung

Aktueller Bericht über Abfallmanagement formuliert die Sorgen der Bürger gegenüber der EU und zeigt Lösungsansätze

Brüssel/Wien (OTS) - Zum ersten Mal nehmen europäische BürgerInnen direkt Einfluss auf das European-Research-Programm durch eine von Science Centern und Museen der 27 EUMitgliedsstaaten durchgeführte bahnbrechende Serie von Fokusgruppen, die von der Europäischen Kommission finanziert wurde. Das durch die EU geförderte Projekt VOICES (Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science) bringt EuropäerInnen zur Erforschung des Konzeptes "Abfall als Ressource" zusammen. Die Ergebnisse dieser Zusammentreffen nutzt die Europäische Kommission für die Prioritätensetzung in der Forschung über das Abfallmanagement urbaner Regionen.

"Science Center und Museen sind einzigartige Schnittstellen zwischen ForscherInnen, politischen EntscheidungsträgerInnen und der breiten Öffentlichkeit. Das Pilotprojekt VOICES gab europäischen BürgerInnen eine einzigartige und noch nie da gewesene Möglichkeit zur Festlegung von Forschungsprioritäten im Rahmen von 'Horizon 2020' beizutragen", so Gilles Laroche, Leiter "Ethics and Gender" in der DG Research and Innovation der Europäischen Kommission.

Besonders engagiert waren die TeilnehmerInnen der vom Verein ScienceCenter-Netzwerk im Frühjahr 2013 in Österreich durchgeführten Fokusgruppen. Kein Wunder, schließlich ist Österreich nach wie vor die Nummer 1 im EU-Ranking jener Länder, die Haushaltsabfall am effizientesten recyceln. In den Fokusgruppen wurden detailliert Probleme thematisiert, die Recycling besonders aufwendig machen: u.a. weit entfernte Sammelstellen oder lokal sehr unterschiedliche Sammelkonzepte. Besonders großes Müllvermeidungspotenzial sahen die TeilnehmerInnen bei Lebensmittel-Verpackungen bzw. durch vermehrte Reparaturmöglichkeiten von Waren oder im beliebten Freecycling (Tausch von funktionierenden, aber nicht mehr benötigten Gegenständen und Konsumgütern), wie die aktuelle Flash-Eurobarometer-Umfrage, ausweist. "Das VOICES-Programm zeigt uns, dass ScienceCenter und Museen Orte sind, wo Menschen zusammenkommen und essentielle gesellschaftliche Themen angehen können," sagt Marzia Mazzonetto, die VOICES-Projektmanagerin der Ecsite, des europaweiten Netzwerks der Science Center. "Durch Einbinden unserer Beratungsergebnisse in die Forschungsagenda, stellt die EU sicher, dass die BürgerInnen gehört werden."

Der aktuelle VOICES-Bericht gibt an, dass europäische Bürgerinnen und Bürger 100-prozentig recycelbaren oder biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien den Vorrang geben, bzw. neuen Technologien, die das Recycling im Haushalt einfacher machen, und Abfallverbrennung zur Energiegewinnung. Es waren auch die BürgerInnen selbst, die mit der innovativen Idee einer "klugen Mülltonne für Recycling" aufgekommen sind und die neue Richtungen für die europäische Forschung in Bezug auf das Abfallmanagement vorschlugen.

In Österreich entstanden u.a. Ideen zur Zerlegbarkeit von Müll in seine einzelnen Rohstoffe, kleine lokale Müllverbrennungsanlagen zur privaten Energieversorgung oder die Turbo-Pille, die als künstliches Nahrungsmittel die Verpackungs-Flut im Lebensmittelhandel gegen Null reduziert. Mehr dazu im umfangreichen nationalen Bericht unter:

www.voicesforinnovation.eu

Der Verein ScienceCenter-Netzwerk agiert für Wien auch im EU-Projekt PLACES, das den Dialog im Dreieck zwischen WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und BürgerInnen anregen

will. Teil des Projekts ist es, Ort der Wissenschaftskommunikation oder Science-Center-Einrichtungen als Dialogräume zu öffnen. Dort können kontroversielle Themen der Stadtpolitik oder zukunftsweisende Fragen der Stadtentwicklung auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse von BürgerInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen diskutiert werden.

Details zum Gesamtprojekt unter: www.openplaces.eu.

Das ScienceCenter-Netzwerk ist mit seinen über 130 PartnerInnen österreichweit, darunter viele Science Center und Museen, Impulsgeber für Fragen zu Wissenschaft und Gesellschaft und zur interaktiven Wissenschaftsvermittlung (www.science-center-net.at).

