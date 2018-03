Corporate Hotelier of the World / Peter C. Borer erhält bedeutende Hotellerie-Auszeichnung

Hongkong (ots) - Als Corporate Hotelier of the World wurde jetzt Peter C. Borer, Chief Operating Officer der The Peninsula Hotels und Executive Director der Hongkong und Shanghai Hotels, Limited (HSH), ausgezeichnet. Der Award des US-amerikanischen HOTELS Magazine ist eine der bedeutendsten Anerkennungen in der internationalen Hotellerie.

Seit 1981 vergibt das Magazin den renommierten Preis zum Corporate Hotelier of the World. Mehr als 60.000 Leser des HOTELS Magazine in 150 verschiedenen Ländern wählen den alljährlichen Preisträger. Peter C. Borer wurde anhand folgender Kriterien ausgewählt:

Qualitätsmanagement und -sicherung, verantwortungsvoller und geschickter Führungsstil, ein außerordentlicher Einsatz für die internationale Hotellerie, das eigene Unternehmen, aber auch für lokale Projekte in der Gemeinde sowie die Förderung der Mitarbeiterweiterbildung.

"Die gesamte Peninsula-Familie ist ungemein stolz darauf, dass Peter Borer mit dieser Auszeichnung geehrt wurde", freut sich HSH Chairman Sir Michael Kadoorie und lobt das langjährige Engagement des Spitzen-Hoteliers. "Seit über 32 Jahren hat Peter in unnachahmlicher Art und Weise unseren Namen und unsere Qualität mit Wertschätzung und Respekt immer weiter voran gebracht".

Während seiner 32-jährigen Karriere bei Peninsula spielte Peter Borer stets eine entscheidende Rolle für die Umsetzung von Visionen. Er war unter anderem für die Planung der Renovierung des Peninsula Hong Kong und seines spektakulären, 30 Stockwerke hohen Turmanbaus verantwortlich. Mit dem Peninsula Beverly Hills wagte Borer die Expansion außerhalb Asiens, in Schanghai und Tokio wurden unter seiner Ägide neue Wege im Design beschritten und mit der Eröffnung des Peninsula Paris im nächsten Jahr, der ersten Dependance in Europa, setzt er die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fort.

