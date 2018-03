Skiresort Loser startklar für die Wintersaison!

Altaussee (TP/OTS) - Im Skiresort Loser ist man bereits bestens vorbereitet. Einer Saisoneröffnung am 29. November 2013 steht bei dauerhaft winterlichen Witterungsverhältnissen also nichts mehr im Wege! Sobald es der Naturschnee erlaubt, werden die Lifte am Hochplateau in Betrieb genommen.

Auch 2013 warten wieder einige "Schneezuckerl" auf die Wintergäste der Loser Bergbahnen: Die beliebte 3 Stundenkarte für "Kurzzeitgenießer" gibt es ebenso wie die vergünstigte Loser Sommersaisonkarte um Euro 99,- (in Kombination mit dem Erwerb einer Schneebären-Saisonkarte im Vorverkauf). Der Tellerlift "Megastar" im Skikinderland wurde mit Begeisterung angenommen und steht weiterhin für erste Schwünge im Schnee zur Verfügung.

Tourengeher werden wieder den Aufstieg entlang des Tourengeher-Weges und der präparierten Panoramastraße genießen können. Die Schneebären - Saisonkarte bietet heuer Vorzugspreise mit bis zu 29 % günstigeren Familien- und Partnerpaketen. Besonders Studenten werden sich über die speziell für sie geschnürten Pakete freuen.

Saisonkarten sind täglich zwischen 10.00 und 15.00 Uhr an der Skikassa der Loser Bergbahnen erhältlich. Vorverkaufspreise gelten noch bis 5. Dezember 2013 (Dachstein West und Steiermark Joker) bzw. bis 15. Dezember 2013 (Schneebärenland).

Einfach und bequem geht's mittels Bestellformular auf www.loser.at.

Auf der Weihnachtsausstellung von 6. bis 8. Dezember 2013 im Kurhaus Bad Aussee informiert das Team der Loser Bergbahnen gerne persönlich und auch hier können Karten im Vorverkauf erworben werden.

Am Sonntag, 15. Dezember 2013 findet ein "Schnee-Schnuppertag" in der Loserarena statt. 50% Ermäßigung auf Tagesskikarten, 20% Rabatt in allen Loser-Betrieben, Tombola und Kinderprogramme warten auf alle Besucher. Eine gute Gelegenheit zum Ausrüstungs-Check, um sicher in die neue Skisaison zu starten und neue Modelle und Materialien beim Gratis Skitest in beiden Skischulen auszuprobieren. Wochenendeaufenthalte für 2 Personen (JUFA und Alpenparks Österreich) und vieles mehr gibt's bei der Tombola zu gewinnen.

