FH Kärnten verzeichnet neue Studierendenhöchstzahl

Feldkirchen/Klagenfurt/Spittal a.d. Drau/Villach (OTS) - Zu Beginn des Studienjahres 2013/14 verbucht die Fachhochschule Kärnten Höchstwerte auf mehreren Ebenen. Mit deutlich über 2000 Studierenden und 944 Erstsemestrigen sind neue Spitzenwerte zu verzeichnen. Und auch im neuen Studiengang Disability&Diversity Studies sind bereits zum Start alle Studienplätze vergeben. Die Hochschulleitung sieht die positive Entwicklung als Bestätigung für die hohe Qualität der Lehre und für die in der Vergangenheit initiierten Maßnahmen bei Weiterentwicklung und Ausbau des Angebots.

Die FH Kärnten hat sich gemeinsam mit ihren Absolventinnen und Absolventen in den 20 Jahren ihres Bestehens zu einer international etablierten Hochschule entwickelt. Durch beständige Weiterentwicklung der Studiengänge und den kontinuierlichen Kontakt mit den Berufsfeldern ist eine praxisnahe Ausbildung garantiert. Das ermöglicht der Wirtschaft den Zugang zu hochqualifizierten Absolventinnen und Absolventen.

Mit über 2000 Studierenden ist nun eine neue Höchstzahl zu verzeichnen. "Wir sehen die hervorragende Entwicklung als Bestätigung für unsere Ausbaumaßnahmen, sowohl im Studienangebot, als auch im Bereich der Forschungskooperationen und der Partnerschaften mit Unternehmen und Organisationen," ist Siegfried Spanz, geschäftsführender Vorstand der FH Kärnten, überzeugt. Dass das bestehende Studienangebot gerade für junge Menschen interessant ist, beweist die neue Höchstzahl von Studienbeginnern. 944 Erst-Inskriptionen in den Bachelor- und Master-Programmen zeigen, dass das Angebot sowohl den Bedürfnissen der Wirtschaft als auch jenen der Nachfrage bei Studieninteressierten entspricht. Am Standort Villach werden heuer erstmals mehr als 1000 Studierende an einem FH-Standort studieren.

Hohe Qualität der Lehre bestätigt

Der laufende Ausbau des Qualitätsmanagements und regelmäßige Evaluierungen sichern die hohe Qualität der Lehre an der FH Kärnten. "In unserem Leitbild ist die kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen fest verankert. Wir entwickeln uns stetig weiter und setzen laufend Maßnahmen, um den hohen Standard dauerhaft zu gewährleisten," erklärt Siegfried Spanz. Dies bestätigt der FH Kärnten dabei auch die "Universum Student Survey 2013". Diese Umfrage ergab unter anderem, dass die Mehrzahl der befragten Studierenden ihr Studium, wenn sie sich nochmals entscheiden müssten, wieder an der FH Kärnten beginnen würden. Und auch im Bereich des Praxisbezugs erzielt die FH Kärnten Spitzenwerte.

Stetiger Ausbau des Studienangebots

Neu startete mit dem Studienjahr 2013/14 der Studiengang Disability&Diversity Studies an der FH Kärnten. Der interdisziplinär angelegte Studiengang richtet sich auf die verschiedenen Erscheinungsformen von Behinderungen und Vielfalt in der Gesellschaft heute. Die Studierenden erlangen Fachwissen aus den Bereichen der Disability Studies, der Sozialarbeit sowie der Psychologie. Über seine Praxisorientierung hinaus hat der Studiengang einen ausgeprägten wissenschaftlichen Kontext und will die Forschung in diesem Bereich vorantreiben. Der von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung akkreditierte Bachelor-Studiengang dauert sechs Semester und wird am Standort Klagenfurt Primoschgasse angeboten. Der nächste Schritt ist bereits in Vorbereitung: Mit dem Studiengang Design & Engineering soll mit Beginn des Studienjahrs 2014/15 das Bildungsangebot an der FH Kärnten weiter ausgebaut werden. Für den neuen Studiengang besteht bereits jetzt großes Interesse.

