Vserv.mobi bringt AppWrapper.org auf den Markt und revolutioniert die SDK-Integration für Android-Entwickler

Mumbai, San Francisco, London Und Singapur (ots/PRNewswire) - Unabhängige Plattform automatisiert die SDK-Integration für Werbung, In-App-Käufe, Analysen, Problemverfolgung und vieles mehr mit Flurry, BugSense, Google Analytics, AppRater und anderen

Vserv.mobi, eine preisgekrönte mobile Werbebörse für Schwellenmärkte, gab heute die Markteinführung von AppWrapper.org bekannt, einer innovativen Plattform für Android-App-Entwickler. Die Plattform automatisiert die Integration vielfältiger Software Development Kits (SDKs) ohne jeden Codierungsaufwand. Der neue AppWrapper wurde entwickelt, um entscheidende Dienste im App-Entwicklungszyklus zu bieten, wie zum Beispiel Werbemonetisierung, Analysen, Problemverfolgung und In-App-Käufe - mit nur einem Klick. Dies ermöglicht App-Entwicklern, ihre Markteinführungszeiten erheblich zu verkürzen.

Der neue AppWrapper ist für Android optimiert, was auf dessen Status als eine der beliebtesten und am weitesten verbreitetsten OS-Plattformen zurückzuführen ist. Gemäss dem neuesten Mobilgeräte-Bericht von IDC beherrscht Android mit einem Marktanteil von mehr als 80 Prozent den Bereich für globale Smartphone-Lieferungen. Schätzungen von IDC zufolge stiegen Android-Smartphone-Lieferungen zwischen dem 3. Quartal 2012 und dem 3. Quartal 2013 um 51,3 Prozent.

"Die neue AppWrapper.org-Plattform basiert auf der Geschäftserkenntnis, dass Entwickler vielfältige SDKs in ihre Apps integrieren, was oft wertvollen Zeit- und Arbeitsaufwand bedeutet, die man für die Verbesserung der Kernfunktionalität der App hätte einsetzen können", meinte Binay Tiwari, Director, Global Marketing and Product, Vserv.mobi. "AppWrapper.org strebt nach Abhilfe für diese Situation und bietet Entwicklern eine leistungsstarke Plattform, um schnell vielfältige SDKs ohne Codierungsaufwand zu integrieren. Während der ursprüngliche AppWrapper nur die Vserv.mobi Ad-SDK befähigte, nutzen wir mit der Markteinführung der neuen Plattform unsere zum Patent angemeldete Technologie, um Entwicklern dabei zu helfen, vielfältige Partner-SDKs mit demselben innovativen Ein-Klick-Ansatz zu integrieren.

Seit seiner Ersteinführung vor drei Jahren konnte AppWrapper für seine innovative Technologie viele Auszeichnungen für sich verbuchen, darunter MMA Smarties, mBillionth, Red Herring Top 100 Asia, Mobby's und andere. Der AppWrapper hat bereits die App-Monetisierung für mehr als 20.000 Apps und Spiele ermöglicht, darunter von Disney India, Electronic Arts, Gameloft, Herocraft und anderen Spitzenentwicklern. Die Plattform funktioniert problemlos in Verbindung mit jeglichen bestehenden Monetisierungstools, die bereits in die App integriert sind, um die Erträge der App zu steigern und ihre Kapazitäten zu verbessern, ohne dass sich der Entwickler um Kompatibilität sorgen müsste.

Zusätzlich zu der Monetisierungsfunktion wurde der neue AppWrapper entsprechend konzipiert, um mehrere Dienste wie Analysen, Problemverfolgung und Nutzerengagement automatisch zu integrieren und gleichzeitig die Entwicklungszeiten erheblich zu reduzieren. Zu den von dem neuen AppWrapper angebotenen Hauptdiensten gehören unter anderem:

Monetisierung: Ermöglicht App-Entwicklern, Einkünfte von ihren Anwendungsnutzern zu verdienen, mithilfe von Geschäftsmodellen wie Premium Advertising und In-App-Käufe

Beispiele: Premium RTB Ads, Google Play Store In-App-Käufe

Analysen: Ermöglicht Entwicklern, die Publikumsreichweite, das Engagement, die Nutzerloyalität, Konvertierungen, Einkünfte und vieles mehr zu verstehen und zu messen

Beispiele: Google Analytics, Flurry Analytics, ApSalar

Problemverfolgung: Ermöglicht Entwicklern, Crash-Berichte in Echtzeit einzuholen, Feedback von App-Nutzern zu erhalten, Beta-Versionen auszugeben und Testumfang-Analysen bereitzustellen

Beispiele: BugSense, HockeyApp, Crittercism

Nutzerengagement: Ermöglicht Entwicklern, mit App-Nutzern in Kontakt zu treten, um die Verwendung durch zeitgerechte Mitteilungen, App-Rating-Erinnerungen und mehr zu steigern

Beispiele: AppRater, Cloud2Device Messaging

"Wir sind bei Vserv.mobi sehr stolz, eine branchenweite Initiative zu starten, die dazu beitragen wird, die Probleme für Entwickler zu reduzieren", meinte Lance Johnson, Vice President, Business Development, Nordamerika bei Vserv.mobi. "Wir freuen uns darauf, AppWrapper.org weiter zu entwickeln und unsere SDK-Partnerschaften um neue Kategorien auszuweiten, die Entwicklern mehr Wahlmöglichkeiten und Funktionalität bieten."

Vserv.mobi wurde 2010 gegründet und ist ein innovativer Vorreiter im Bereich der mobilen Werbung. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, zur Nummer 1 des mobilen Werbenetzes in Wachstumsmärkten zu werden. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen neue Technologie-Massstäbe gesetzt, um die ungelösten Herausforderungen, mit denen sich globale App-Entwickler konfrontiert sehen, zu bewältigen.

Über AppWrapper.org

AppWrapper.org ist eine unabhängige Plattform, die Ein-Klick-Integration von SDKs für App-Entwickler in den Bereichen Werbung, In-App-Käufe, Analysen, Problemverfolgung und mehr bietet. Durch die komplette Automatisierung des SDK-Integrationsprozesses ermöglicht die Plattform App-Entwicklern, ihre Markteinführungszeiten für mobile Apps erheblich zu reduzieren. Die Plattform unterstützt entscheidende Dienste im App-Entwicklungszyklus, darunter RTB-basierte Ads, Google Analytics, Flurry, Apsalar, Hockeyapp, Bugsense, AppRater, Cloud2Device Messaging, Crittercism und mehr. AppWrapper(TM) hat bereits die App-Monetisierung für mehr als 20.000 Apps ermöglicht und für seine Technologieinnovation viele Auszeichnungen gewonnen, darunter MMA Smarties, mBillionth, Red Herring Top 100 Asia, Mobby's und andere. Besuchen Sie http://www.appwrapper.org für weitere Details.

Über Vserv.mobi

Vserv.mobi ist eine preisgekrönte mobile Werbebörse, die sich auf Schwellenmärkte konzentriert und den Wert mobiler Medien für Werbetreibende, Entwickler, Publisher und Betreiber maximiert. Vserv.mobi läuft auf den preisgekrönten Plattformen AudiencePro(TM) und AppWrapper(TM) und hat bereits in 200 Ländern mobile Werbeerfahrungen für Fortune-500-Marken und digitale Medienunternehmen bereitgestellt. AudiencePro(TM) nutzt datenschutzkompatible Abonenntendaten und Nutzer-Profilerstellung, um beeindruckende Nutzerorientierung auf der Vserv.mobi-Werbebörse zu ermöglichen. AppWrapper(TM) ist eine unabhängige Plattform, die Ein-Klick-Integration von SDKs für App-Entwickler in den Bereichen Werbung, In-App-Käufe, Analysen, Problemverfolgung und mehr bietet. Das Unternehmen ist weltweit vertreten und verfügt über Niederlassungen in den USA, im Vereinigten Königreich, in Südafrika, Indien, Singapur, Indonesien, Malaysia und Vietnam. Vserv.mobi wird von IDG Ventures finanziert und wurde im Januar 2010 gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vserv.mobi.

