Philippinen Taifunhilfe - Oasen im Chaos: Kindernothilfe errichtet Schutzzentren und versorgt Kinder und Familien in entlegenen Gebieten

Manila/Wien (OTS) - Die Kindernothilfe eröffnet heute, 15. November, vier Kinderschutz-Zentren auf den Philippinen. Sie liegen in stark vom Taifun betroffenen Gebieten im Norden der Insel Cebu und im Osten Samars.

"In den Zentren bekommen insgesamt rund 500 Kinder Essen, Schutz und medizinische sowie psychologische Betreuung", berichtet Christoph Dehn von der Kindernothilfe, der die Arbeit auf den Philippinen vor Ort koordiniert. Zudem wird die Kindernothilfe ihre Humanitäre Hilfe auf weitere Gebiete ausweiten, die nach wie vor nur sehr schwer zu erreichen sind. In der Stadt Tacloban auf der Insel Leyte werden bereits 10.000 Menschen mit dringend benötigten Lebensmitteln versorgt.

"Hunger und Krankheiten bedrohen weiterhin unzählige Menschen, vor allem Kinder", so Dehn. "Sie sind völlig schutzlos, weil Angehörige sich in der Notlage nicht mehr ausreichend um sie kümmern können. Das wollen wir mit unseren Schutzzentren auffangen und den Kindern Oasen im Chaos bieten."

Der Taifun Haiyan hat auf den Philippinen Menschenleben gefordert, Häuser zerstört, Ernten vernichtet, Familien auseinandergerissen. Rund 10 Millionen Menschen sind betroffen, darunter 4 Millionen Kinder. Diese Kinder haben ihr Zuhause verloren und mussten mitansehen, wie die Welt um sie herum zerbricht. Lebensmittel und Trinkwasser sind knapp und die Gefahr von Seuchen steigt. Viele Kinder sind schwer verängstigt, traumatisiert und benötigen ganz besonders dringend einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen.

Für diese Kinder hat die Kindernothilfe vier Kinderschutzzentren aufgebaut. Wir helfen in der Region Visayas und konzentrieren uns mit Partnern vor Ort auf die schnelle Versorgung der Kinder und Familien. Diese Zentren bieten Buben und Mädchen tagsüber einen geschützten Raum, in dem sie etwas Ruhe und Geborgenheit im Chaos finden, aber auch eine warme Mahlzeit, sauberes Trinkwasser und medizinische Grundversorgung erhalten. So rasch es möglich ist, sollen auch Psychologen den traumatisierten Kindern helfen, die schrecklichen Bilder und Erlebnisse zu verarbeiten.

Das Ausmaß der Katastrophe ist nach wie vor kaum abschätzbar, da einige Gebiete immer noch von der Außenwelt abgeschnitten sind. "Wir setzen aber alle Hebel in Bewegung, um die Menschen auch in diesen Regionen zu versorgen", so Dehn. Am Samstag erreichen Mitarbeiter der Kindernothilfe und ihrer Partnerorganisation unter anderem die Insel Bantayan mit Hilfsgütern und einem medizinischen Team.

