NTT Resonant stellt Rollenspiel-App "HUNTER ISLAND" für 0,99 US-Dollar vor, den Nachfolger der Rollenspiel-App "Dragon Island Blue", die in 43 Länder die Nr. 1 war (URL: http://goo.gl/KZVE6e)

Tokio (ots/PRNewswire) - NTT Resonant Inc. gab am 14. November den weltweiten Verkaufsstart von "HUNTER ISLAND" bekannt, einer Spiele-App für iOS, die als Nachfolger der Rollenspiel-App "Dragon Island Blue" betrachtet werden kann. Diese war in 43 Ländern ein Verkaufshit (*1).

Informationen zu "Dragon Island Blue" "Dragon Island Blue" ist eine Spiele-App für iOS, die in 43 Ländern auf Platz 1 in der Kategorie der kostenpflichtigen Rollenspiele war, und die von zahlreichen Benutzern weltweit in den höchsten Tönen gelobt wurde.

Informationen zu "HUNTER ISLAND": "HUNTER ISLAND" ist der Nachfolger von "Dragon Island Blue" und eine vollständige Rollenspiel-App, mit der sich die Benutzer in einer weiträumigen Fantasy-Welt bewegen und dabei Freundschaft mit über 300 unterschiedlichen Monstern schließen können. Für nur 0,99 US-Dollar können die Benutzer die gesamte Handlung dieses neuen Rollenspiels ohne zeitliche Beschränkung erleben. Außerdem bietet sie zahlreiche Ereignisse. So kann man beispielsweise online gegen andere Benutzer kämpfen und sich beim Fangen seltener Monster mit anderen Spielern messen (*2).

- Über 300 Monster. Fangen. Kombinieren. Weiterzüchten! - Über 60 Stunden klassisches Rollenspiel mit epischer Handlung. - Über 100 Abenteuer. - Treten Sie online über das Game Center gegen Ihre Freunde an. - Finden Sie Gegenstände, um Ihre Armee zu vergrößern und stärker zu machen. - Schicken Sie Heerführer, die Sie besiegt haben, in die Schlacht. - Zahllose Kerker, in denen Sie Ihre Grenzen ausloten können. - Universelle App mit Game Center-Support. - Monster mit Hunderten verschiedener Fähigkeiten. - Strategische Schlachten mit Tausenden von Taktiken. - Einzigartiges Kampfsystem: Armee gegen Armee.

Hier können Sie "HUNTER ISLAND" herunterladen: Dieses Spiel steht im Apple App Store zum Download bereit. Oder laden Sie es direkt von der entsprechenden Website herunter: (http://goo.gl/KZVE6e).

Download-Preis: 0,99 US-Dollar (inklusive Umsatzsteuer) (*2) (*3)

"HUNTER ISLAND" ist für folgende Geräte verfügbar:

iPhone/iPad/iPodTouch

Bitte beachten Sie, dass das Spiel auf einigen Modellen der oben genannten Geräte oder in bestimmten Umgebungen möglicherweise nicht funktioniert.

iPhone/iPad/iPodTouch und App Store sind Marken von Apple Inc. (*1) App Annie "Highest Ranks of countries --rank 1 reached" (Höchste Platzierungen Länder - Platz 1 erreicht) (*2) Die Benutzer können "HUNTER ISLAND" zum Einstiegspreis von 0,99 US-Dollar vollständig durchspielen, innerhalb dieses Spiels können jedoch optional weitere Apps hinzugekauft werden. (*3) Der Preis kann ohne Ankündigung geändert werden.

Informationen zu NTT Resonant NTT Resonant Inc. ist ein Joint Venture von NTT Communications und NTT DoCoMo. NTT Resonant bietet, gemeinsam mit den Unternehmen der NTT Group, in Japan und auf dem internationalen Markt hochwertige Anwendungsdienste an.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nttr.co.jp/english/

