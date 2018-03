Fast 50 % der Bevölkerung der Ukraine befürworten Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Einer Meinungsumfrage zufolge, die vom grössten Marktforschungsunternehmen in der Ukraine durchgeführt wurde, befürworten etwa die Hälfte aller ukrainischen Staatsbürger die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Die Befürworter der europäischen Integration teilen im Allgemeinen die Werte der EU in Bezug auf die Anhebung sozialer Standards: Sie sprechen sich Angaben von gfk.ua zufolge entschieden gegen Korruption aus, halten sich an Parkverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen usw.

Die von GfK Ukraine durchgeführte Umfrage ergab, dass 45 Prozent der Einwohner der Ukraine das Bündnis zwischen der Ukraine und der EU befürworten, wohingegen 14 Prozent es gern sähen, wenn sich die Ukraine der Zollunion anschliessen würde. 15 Prozent glaubten währenddessen, dass die Ukraine überhaupt keine Bündnisse eingehen sollte. Der Rest der Teilnehmer war unentschlossen. Allerdings zeigte die Umfrage auch, dass unter den Befürwortern der europäischen Integration auch viele Teilnehmer waren, die Menschen gegenüber, die ihre Homosexualität offen ausleben, nicht tolerant genug sind.

Interessanterweise hoffen 54 Prozent der Ukrainer, die glauben, das Land solle das Assoziierungsabkommen (AA) mit der EU unterzeichnen, auch, dass die Ukraine anschliessend Mitglied der EU wird. Acht Prozent befürworten unterdessen nicht, dass die Ukraine nach der Unterzeichnung des AA der EU beitritt.

Die Marktforscher von GfK Ukraine konnten einen Trend erwartungsgemäss bestätigen: Jüngere Teilnehmer (16-29 Jahre) befürworteten in der Regel eine Zukunft der Ukraine in Europa, während die ältere Generation (über 60 Jahre) dieses Bündnis weniger stark unterstützte. Teilnehmer mit Hochschulbildung zeigten das höchste Mass an Unterstützung und umgekehrt.

"Die aggressive Reaktion Russlands auf die bevorstehende Unterzeichnung des AA mit der EU führte unter den Ukrainern schnell zu einer Gegenreaktion. Der Anteil der Befürworter der europäischen Integration stieg innerhalb weniger Monate deutlich an. Allerdings braucht der Prozess, europäische Werte bei den Bürgern der Ukraine zu entwickeln, der Umfrage zufolge noch mehr Zeit", kommentiert Hlib Vyshlinsky, der stellvertretende geschäftsführende Direktor von GfK Ukraine.

Im Dezember 2012 stellte die Deutsche Welle die Ergebnisse einer Meinungsumfrage unter Ukrainern zwischen 18 und 65 Jahren vor. Mehr als die Hälfte der Befragten wünschte sich einen EU-Beitritt der Ukraine, und 35 Prozent der Ukrainer im Alter von 18-29 Jahren befürworteten eine schnelle Integration (innerhalb der nächsten fünf Jahre). Der Anteil der ukrainischen Bürger, die die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine als freundschaftlich einstufen würden, hat sich innerhalb von sechs Monaten auf 28 Prozent im Dezember 2012 verdoppelt.

